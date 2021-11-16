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    Мичков: Мне постоянно говорят, годик пройдет и я сдуюсь

    Хоккей СКА Сборная России
    Нападающий СКА Матвей Мичков признался, что не придает большого значения тому, что о нем пишут.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    Ранее 16-летний Мичков ярко дебютировал в составе сборной России, забросив шайбу в матче Кубка Карьялы против Швеции.

    «Совсем ничего не читать о себе — это сложно. Я все равно сижу в Instagram, соцсетях. Где-то отзывы попадаются, их приходится читать. Но я к ним нормально отношусь.

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    • Особо не обращаю внимания на то, что пишут. Там сколько людей — столько и мнений. Моя задача — выходить на лед, показывать, что я умею, и слушать своего тренера.

    Мне каждый год говорят, что мой потолок — третье звено. Еще с 11 лет. Типа годик пройдет, и я сдуюсь. Моя задача — не обращать на это внимания и идти к своей цели, тренироваться, чтобы каждый день становиться еще сильнее в плане хоккея», — приводит слова Мичкова «Спорт-Экспресс».

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