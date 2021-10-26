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    «Витязь» дома проиграл «Сочи»

    Хоккей КХЛ Сочи Витязь Прогнозы на КХЛ
    Подмосковный «Витязь» потерпел домашнее поражение от «Сочи» (1:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    В составе победителей отличились Иван Мищенко (16) и Егор Бабенко (54) и Виктор Балдаев (56).

    Единственную шайбу хозяев забросил Вячеслав Лещенко (21-я минута).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Сочи» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Мищенко — 3 (бол., Дыбленко, Феоктистов), 15:45 — 0:1. Лещенко — 3 (Индрашис, Яремчук), 20:58 — 1:1. Бабенко — 2 (бол., Феоктистов, Мищенко), 53:26 — 1:2. Балдаев — 1 (Бабенко, Глотов), 55:06 — 1:3Вратари: Ежов (58:26) — ХелльбергБроски: 18 (2+9+7) — 27 (10+5+12)Штраф: 10 — 8

    «Сочи» с 16 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции, строчкой выше находится «Витязь» (18 очков).

    28 октября «Витязь» проведет гостевую встречу с «Автомобилистом», а «Сочи» сыграет в гостях со «Спартаком».

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