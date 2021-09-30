Назаров пообещал привить «Сочи» яркий и красочный хоккей

прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Сочи».

«Это был обычный вечер. Позвонило руководство хоккейного клуба "Сочи", предложило возглавить команду. Конечно, я согласился, даже не стал спрашивать, каким будет контракт — деньги для меня сейчас не важны. Конечно, они имеют роль, как для любого профессионального тренера, но не в данном случае. Купил билет, пообщался с близкими и сегодня сел на самолет.

Работа с незвездными коллективами? Знаете, наверное, это мой конек. На протяжении многих лет я понял одну вещь: мы все заточены под что-то. Кто-то может работать со звездными коллективами удачно, кто-то может, наоборот, с незвездными коллективами, с рабочими лошадками.

Наверное, у меня лучше получается с теми ребятами, которые пока полностью не раскрыты, которые только попали в лигу. Нужно им придать уверенности, что-то подсказать, показать, ну и в целом научить выигрывать. Каждый клуб независимо от бюджета хочет радовать своих болельщиков, все хотят выигрывать.

Приглашаю всех на ближайшие матчи команды. Хоккей будет яркий, красочный, болельщики увидят ту черту характера, которую я всегда пытаюсь привнести в свои клубы — агрессивность, постоянный прессинг и очень много борьбы, замечу, борьбы по правилам», — цитирует Назарова официальный сайт «Сочи».