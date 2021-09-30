ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобеда ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси
  • 21:51
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи»
  • 21:02
    • Смолов и Анджорин сыграют в атаке «Локо» в матче с «Лацио»
  • 18:41
    • Кофрие и Литвинов выйдут в старте «Спартака» на матч с «Наполи»
  • 22:00
    • «Заря» с крупным счетом проиграла «Роме»
  • 21:43
    • «Монако» поделил очки с «Реал Сосьедадом», ПСВ разгромил «Штурм»
    Все новости спорта

    Назаров пообещал привить «Сочи» яркий и красочный хоккей

    Хоккей Сочи КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Андрей Назаров прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Сочи».

    Андрей Назаров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Назаров

    «Это был обычный вечер. Позвонило руководство хоккейного клуба "Сочи", предложило возглавить команду. Конечно, я согласился, даже не стал спрашивать, каким будет контракт — деньги для меня сейчас не важны. Конечно, они имеют роль, как для любого профессионального тренера, но не в данном случае. Купил билет, пообщался с близкими и сегодня сел на самолет.

    Работа с незвездными коллективами? Знаете, наверное, это мой конек. На протяжении многих лет я понял одну вещь: мы все заточены под что-то. Кто-то может работать со звездными коллективами удачно, кто-то может, наоборот, с незвездными коллективами, с рабочими лошадками.

    Наверное, у меня лучше получается с теми ребятами, которые пока полностью не раскрыты, которые только попали в лигу. Нужно им придать уверенности, что-то подсказать, показать, ну и в целом научить выигрывать. Каждый клуб независимо от бюджета хочет радовать своих болельщиков, все хотят выигрывать.

  • Назаров назначен главным тренером «Сочи»
  • Читайте по теме

    • Приглашаю всех на ближайшие матчи команды. Хоккей будет яркий, красочный, болельщики увидят ту черту характера, которую я всегда пытаюсь привнести в свои клубы — агрессивность, постоянный прессинг и очень много борьбы, замечу, борьбы по правилам», — цитирует Назарова официальный сайт «Сочи».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Локомотив» забить в Риме?
  • «Лацио» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • ЦСКА дома возьмет очки в противостоянии с «Ак Барсом»?
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Очередной домашний матч «Магнитки» получится результативным
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Марсель — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Мура
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие