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    Назаров назначен главным тренером «Сочи»

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    Новым главным тренером «Сочи» назначен Андрей Назаров, сообщает клубная пресс-служба.

    Андрей Назаров
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    Андрей Назаров

    47-летний специалист не работал три года, его последним клубом был «Нефтехимик», который он возглавлял с 2016 по 2018 год.

    Также Назаров был главным тренером «Трактора», «Витязя», «Северстали», «Барыса» и СКА. Работал со сборными Украины и Казахстана.

    Ранее Евгений Ставровский объявил о своем уходе с поста главного тренера «Сочи» в связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона

    Сочинцы занимают последнее место в Западной конференции, набрав 8 очков в 13 матчах.

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