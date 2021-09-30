Назаров назначен главным тренером «Сочи»

Андрей Назаров Фото: globallookpress.com
47-летний специалист не работал три года, его последним клубом был «Нефтехимик», который он возглавлял с 2016 по 2018 год.
Также Назаров был главным тренером «Трактора», «Витязя», «Северстали», «Барыса» и СКА. Работал со сборными Украины и Казахстана.
Ранее Евгений Ставровский объявил о своем уходе с поста главного тренера «Сочи» в связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона
Сочинцы занимают последнее место в Западной конференции, набрав 8 очков в 13 матчах.
⚡️Новым главным тренером «Сочи» стал Андрей Назаров. Сегодня на собрании во дворце спорта «Большой» 47-летний специалист был представлен команде.— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) September 30, 2021
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