Назаров назначен главным тренером «Сочи»

Новым главным тренеромназначен, сообщает клубная пресс-служба.

47-летний специалист не работал три года, его последним клубом был «Нефтехимик», который он возглавлял с 2016 по 2018 год.

Также Назаров был главным тренером «Трактора», «Витязя», «Северстали», «Барыса» и СКА. Работал со сборными Украины и Казахстана.

Ранее Евгений Ставровский объявил о своем уходе с поста главного тренера «Сочи» в связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона

Сочинцы занимают последнее место в Западной конференции, набрав 8 очков в 13 матчах.