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    ЦСКА обыграл «Сибирь», «Динамо» обыграло «Нефтехимик»

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    ЦСКА с минимальным счетом победил «Сибирь» благодаря шайбе, заброшенной в овертайме.

    Вратарь «Динамо» Минск
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    Вратарь «Динамо» Минск

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Валльмарк — 4 (Окулов), 61:23 — 1:0Вратари: Рейдеборн — СятериШтраф: 6 — 6Броски: 26 (5+9+9+3) — 19 (7+6+6+0)

    Хозяева обыграли благодаря победной шайбе нападающего Лукаса Валльмарка.

    В другом матче минское «Динамо» на своем льду победило «Нефтехимик» со счетом 3:1.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Суворов — 2 (Линдхольм, Усов), 27:16 — 1:0. Усов — 2 (Суворов, Линдхольм), 30:49 — 2:0. Граовац — 2 (бол., Бенгтссон, Бек), 55:17 — 3:0. Д. Попов — 2 (бол., Секстон, Клок), 57:37 — 3:1Вратари: Колосов — ТуохимааШтраф: 6 — 6Броски: 15 (5+5+5) — 21 (3+9+9)

    У победителей отличились Александр Суворов, Илья Усов и Тайлер Граовац.

    «Северсталь» смогал обыграть русское «Динамо» в выездном матче КХЛ со счетом 2:0.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Няттинен — 2 (Морозов, Тимашов), 36:57 — 0:1. Морозов — 3 (п.в., Лишка, Пресс), 58:38 — 0:2Вратари: Маттссон (58:22 — 58:38) — ШугаевШтраф: 6 — 4Броски: 15 (6+4+5) — 24 (5+14+5)

    Это четвертая победа гостей подряд и вторая сухая в серии.

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