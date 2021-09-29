ЦСКА обыграл «Сибирь», «Динамо» обыграло «Нефтехимик»

Вратарь «Динамо» Минск Фото: globallookpress.com
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Валльмарк — 4 (Окулов), 61:23 — 1:0Вратари: Рейдеборн — СятериШтраф: 6 — 6Броски: 26 (5+9+9+3) — 19 (7+6+6+0)
Хозяева обыграли благодаря победной шайбе нападающего Лукаса Валльмарка.
В другом матче минское «Динамо» на своем льду победило «Нефтехимик» со счетом 3:1.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Суворов — 2 (Линдхольм, Усов), 27:16 — 1:0. Усов — 2 (Суворов, Линдхольм), 30:49 — 2:0. Граовац — 2 (бол., Бенгтссон, Бек), 55:17 — 3:0. Д. Попов — 2 (бол., Секстон, Клок), 57:37 — 3:1Вратари: Колосов — ТуохимааШтраф: 6 — 6Броски: 15 (5+5+5) — 21 (3+9+9)
У победителей отличились Александр Суворов, Илья Усов и Тайлер Граовац.
«Северсталь» смогал обыграть русское «Динамо» в выездном матче КХЛ со счетом 2:0.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Няттинен — 2 (Морозов, Тимашов), 36:57 — 0:1. Морозов — 3 (п.в., Лишка, Пресс), 58:38 — 0:2Вратари: Маттссон (58:22 — 58:38) — ШугаевШтраф: 6 — 4Броски: 15 (6+4+5) — 24 (5+14+5)
Это четвертая победа гостей подряд и вторая сухая в серии.