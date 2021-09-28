Вайсфельд объяснил, почему Жамнова назначили главным тренером сборной России

Известный хоккейный экспертвысказался по поводу назначенияна пост главного тренера сборной

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Леонид Вайсфельд Фото: mkset.ru

«В данной ситуации не важно, удивлен я или нет. Весь вопрос в том, кто принимал решение и какая логика была.

Если бы мы понимали, исходя из чего выбрали Жамнова, тогда можно было что-то обсуждать.

Мне кажется, есть определенная логика в выборе Жамнова — Алексей играл в НХЛ . Но сказать, хорошо это или плохо, лучше он, чем Знарок или нет, я не могу», — приводит слова Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

Консультантами Жамнова в национальной команде будут Олег Знарок и Валерий Брагин.

Напомним, на прошлой неделе президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборную России возглавит Олег Знарок.

Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.