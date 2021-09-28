Вайсфельд объяснил, почему Жамнова назначили главным тренером сборной России

Леонид Вайсфельд Фото: mkset.ru
«В данной ситуации не важно, удивлен я или нет. Весь вопрос в том, кто принимал решение и какая логика была.
Если бы мы понимали, исходя из чего выбрали Жамнова, тогда можно было что-то обсуждать.
Мне кажется,
Консультантами Жамнова в национальной команде будут Олег Знарок и Валерий Брагин.
Напомним, на прошлой неделе президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборную России возглавит Олег Знарок.
Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.