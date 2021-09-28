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    Вайсфельд объяснил, почему Жамнова назначили главным тренером сборной России

    Хоккей Сборная России НХЛ КХЛ Прогнозы на НХЛ
    Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался по поводу назначения Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России.

    Леонид Вайсфельд
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    Леонид Вайсфельд

    «В данной ситуации не важно, удивлен я или нет. Весь вопрос в том, кто принимал решение и какая логика была.

    Если бы мы понимали, исходя из чего выбрали Жамнова, тогда можно было что-то обсуждать.

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    • Мне кажется, есть определенная логика в выборе Жамнова — Алексей играл в НХЛ. Но сказать, хорошо это или плохо, лучше он, чем Знарок или нет, я не могу», — приводит слова Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

    Консультантами Жамнова в национальной команде будут Олег Знарок и Валерий Брагин.

    Напомним, на прошлой неделе президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборную России возглавит Олег Знарок.

    Ранее сообщалось, что на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.

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