Житник: Не хочу сказать ничего плохого о Брагине, но Знарок — человек харизматичный

Бывший защитник сборной России и клубов НХЛпрокомментировал возвращениена пост главного тренера национальной команды.

«Насколько я понимаю, Валерий Брагин останется консультантом сборной. СКА все-таки сейчас выглядит немножко разбалансированно, не очень уверенно выступает. Хорошие матчи чередуются с неудачными. Может, руководство решило подстраховаться. Плюс неудачное выступление на чемпионате мира.

Я думаю, против Олега Валерьевича никто не может ничего сказать. Авторитетный человек как в среде игроков НХЛ, так и в КХЛ — нормально принятое решение.

Я не думаю, что именно выступление СКА в нынешнем сезоне повлияло. Чемпионат только начался. Хотя есть уже и первые уволенные тренеры (смеется). Просто до сих пор не понятно, будут ли выступать игроки НХЛ. А к Знарку есть уважение у всех хоккеистов, что играет немаловажную роль. Не хочу сказать ничего плохого о Брагине, но Знарок — человек харизматичный.

И всегда высказывается открыто. Если кто-то где-то не доигрывает, услышит правду в свой адрес. А если кто выступил удачно, может похвалить. Но, скажем так, легко, не захваливая (смеется). В принципе, довольно логичное назначение. Плюс подтянули в штаб Знарка ребят, которые много провели времени в НХЛ, Кубки Стэнли добывали. Тот же Сережа Зубов великолепный защитник был, Малахов, Жамнов…

У людей в федерации есть какое-то видение ситуации, процессов. Но ничего криминального не вижу. До 10 января НХЛ еще может отказаться от участия в Олимпиаде. До сих пор непонятно, какая ситуация будет с коронавирусом. Насколько знаю, все спортивные состязания в Пекине пройдут без зрителей. Поэтому все может поменяться не за месяц-два, а за считаные недели. И в любом случаем все сборные, если будут укомплектованы игроками НХЛ, соберутся с колес», — приводит слова Житника «Спорт уик-энд».

Сборная России под руководством Знарка выиграла ЧМ-2014 и олимпийский турнир на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Напомним, на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.