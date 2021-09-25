«Торпедо» — «Динамо»: счет матча 4:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: ХК «Торпедо»
У победителей отличились Дамир Жафяров (25 минута), Артур Тянулин (26), Иван Верещагин (50) и Сергей Гончарук (60).
В составе «бело-голубых» точные броски нанесли Эрик О’Делл (48) и Вячеслав Войнов (50).
Для москвичей это поражение стало первым в сезоне, нижегородцы прервали серию из четырех поражений подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо М» (Москва) — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Голы: Жафяров — 2 (бол., Гривик, Леннстрем), 24:05 — 1:0. Тянулин — 1, 25:08 — 2:0. О`Делл — 3 (Клинкхаммер, Галиев), 47:58 — 2:1. Веряев — 1 (Чехович), 49:11 — 3:1. Войнов — 2 (Шипачев, Клинкхаммер), 49:48 — 3:2. Гончарук — 2 (п.в., Шенфельд), 59:24 — 4:2Вратари: Кочетков — Бочаров (58:26 — 59:24)Штраф: 10 — 10Броски: 31 (11+12+8) — 32 (9+7+16)
«Динамо» занимает второе место в Западной конференции (16 очков), а «Торпедо» — девятое (9 очков).