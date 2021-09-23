Московское «Динамо» одолело «Сочи» в гостях

В составе победителей шайбы забросили Андрей Прибыльский, Владислав Михайлов, Эрик О'Делл и Дмитрий Рашевский.
41-летний голкипер «Динамо» Александр Еременко оформил свой первый шатаут в сезоне, отразив 28 бросков.
Главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов побил рекорд по продолжительности победной серии для тренеров, одержав 24-ю победу кряду. Ранее рекорд принадлежал Олегу Знарку, на счету экс-тренера «Спартака» 23 победы.
«Динамо» одержало восьмую победу в восьми матчах и с 16 очками поднялось на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 8 очками располагается на 8-м месте.
25 сентября «Динамо» сыграет с «Торпедо» в гостях, а «Сочи» в этот же день встретится с «Йокеритом».
В параллельном матче череповецкая «Северсталь» на своем льду обыграла в овертайме рижское «Динамо» со счетом 2:1.
В основное время у «Северстали» отличился Робин Пресс, у рижан — Оскар Цибульскис. Автором победной шайбы в овертайме стал Игорь Гераськин.
Рижане с 7 очками занимает последнее 12-е место на Западе, а «Северсталь» набрало 9 очков и поднялось на 6-ю позицию.