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    Московское «Динамо» одолело «Сочи» в гостях

    Хоккей КХЛ Динамо Сочи Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» одержало гостевую победу над «Сочи» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе победителей шайбы забросили Андрей Прибыльский, Владислав Михайлов, Эрик О'Делл и Дмитрий Рашевский.

    41-летний голкипер «Динамо» Александр Еременко оформил свой первый шатаут в сезоне, отразив 28 бросков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Динамо М» (Москва) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
    Голы: Прибыльский — 1 (Шипачев, Петунин), 37:54 — 0:1. Михайлов — 1 (Фисенко, Е.А. Зайцев), 41:57 — 0:2. О`Делл — 2 (Шипачев, Войнов), 57:13 — 0:3. Рашевский — 6 (Петунин), 57:52 — 0:4Вратари: Хелльберг — ЕременкоБроски: 28 (9+11+8) — 27 (10+11+6)Штраф: 8 — 12

    Главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов побил рекорд по продолжительности победной серии для тренеров, одержав 24-ю победу кряду. Ранее рекорд принадлежал Олегу Знарку, на счету экс-тренера «Спартака» 23 победы.

    «Динамо» одержало восьмую победу в восьми матчах и с 16 очками поднялось на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 8 очками располагается на 8-м месте.

    25 сентября «Динамо» сыграет с «Торпедо» в гостях, а «Сочи» в этот же день встретится с «Йокеритом».

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    В параллельном матче череповецкая «Северсталь» на своем льду обыграла в овертайме рижское «Динамо» со счетом 2:1.

    В основное время у «Северстали» отличился Робин Пресс, у рижан — Оскар Цибульскис. Автором победной шайбы в овертайме стал Игорь Гераськин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Пресс — 2 (бол., Стенквист), 30:27 — 1:0. Цибульскис — 1 (бол., Елисеев), 56:33 — 1:1. Гераськин — 2 (Лишка, Гуслистов), 63:16 — 2:1Вратари: Шугаев (38:05 — 38:36, 63:16) — Маттссон (24:10 — 24:53, 41:32 — 41:48, 63:16)Броски: 21 (9+6+3+3) — 23 (6+8+7+2)Штраф: 6 — 10

    Рижане с 7 очками занимает последнее 12-е место на Западе, а «Северсталь» набрало 9 очков и поднялось на 6-ю позицию.

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