Фетисов: Это бардак, что у сборной России до сих пор нет тренера, и это является интригой

Олимпийский чемпионответил на вопрос о формировании тренерского штаба сборной России на Олимпиаде в Пекине-2022.

«Это бардак, что до сих пор нет тренера, и это является интригой. Это значит, что те, кто принимает решение, были не готовы к тому, чтобы определиться.

Считаю, что нужно создавать штаб уважаемых людей. Как и тех, кто будет помогать с точки зрения менеджмента. На лавку надо ставить тех, кто понимает, что такое энхаэловский стиль.

Сергей Федоров — ему можно дать шанс. Вячеслав Козлов, Сергей Гончар, Алексей Жамнов — их на лавку. А мы все вместе можем помогать в плане консультации.

Отдать хоккей хоккеистам — думаю, что мы разберемся. По крайне мере, ребятам надо дать шанс.

Мы видим, какие руководящие команды собраны у национальных сборных со всего мира — главных претендентов. Там нет случайных людей, и все давно понятно.

Это придает уверенность игрокам. Это мое мнение. Между прочим, я — последний тренер, который выигрывал медаль на Олимпиаде в составе сильнейших хоккеистов.

Скажу без обиды: работа тренера в НХЛ и здесь — две разные вещи. Совершенно разные подходы не создадут уверенности, которая должна быть.

А все, что нужно — это знание предмета, уважение к сопернику и тактика, которая должна быть понятна всем. Если мы не создадим атмосферу, будет сложно играть», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».