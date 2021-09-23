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    Фетисов: Это бардак, что у сборной России до сих пор нет тренера, и это является интригой

    Хоккей Сборная России
    Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о формировании тренерского штаба сборной России на Олимпиаде в Пекине-2022.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Это бардак, что до сих пор нет тренера, и это является интригой. Это значит, что те, кто принимает решение, были не готовы к тому, чтобы определиться.

    Считаю, что нужно создавать штаб уважаемых людей. Как и тех, кто будет помогать с точки зрения менеджмента. На лавку надо ставить тех, кто понимает, что такое энхаэловский стиль.

    Сергей Федоров — ему можно дать шанс. Вячеслав Козлов, Сергей Гончар, Алексей Жамнов — их на лавку. А мы все вместе можем помогать в плане консультации.

    Отдать хоккей хоккеистам — думаю, что мы разберемся. По крайне мере, ребятам надо дать шанс.

    Мы видим, какие руководящие команды собраны у национальных сборных со всего мира — главных претендентов. Там нет случайных людей, и все давно понятно.

    Это придает уверенность игрокам. Это мое мнение. Между прочим, я — последний тренер, который выигрывал медаль на Олимпиаде в составе сильнейших хоккеистов.

    Скажу без обиды: работа тренера в НХЛ и здесь — две разные вещи. Совершенно разные подходы не создадут уверенности, которая должна быть.

    А все, что нужно — это знание предмета, уважение к сопернику и тактика, которая должна быть понятна всем. Если мы не создадим атмосферу, будет сложно играть», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

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