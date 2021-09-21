Федоров: Игра с «Барысом» шла до гола, что и случилось, хотя шайба была заброшена в неравных составах

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу в овертайме над» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

«Очень напряженная игра, обе команды играли на очень высоких скоростях. Игра шла до гола, что и случилось, хотя шайба была заброшена в неравных составах.

Обе команды здорово играли с шайбой, защитникам было сложно обороняться. Все это смотрелось динамично. Считаю, что "Барыс" — отличная команда, которая умеет и любит играть с шайбой.

Нам удалось стабилизировать определенный отрезок игры, но несколько раз не вовремя удалились. Это нарушило наш ритм движения. Не всегда удается выходить из таких ситуаций, когда проигрываешь 0:1.

Обе команды показали хороший интенсивный хоккей, было много угроз воротам, отлично сыграли вратари. Хороший матч, мне очень понравилась эта игра», — сказал Федоров пресс-службе КХЛ.

Армейцы вырвали победу, благодаря двум шайбам Константина Окулова. 23 сентября ЦСКА сыграет с в гостях с «Трактором».