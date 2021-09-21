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    Федоров: Игра с «Барысом» шла до гола, что и случилось, хотя шайба была заброшена в неравных составах

    Хоккей ЦСКА Барыс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу в овертайме над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Очень напряженная игра, обе команды играли на очень высоких скоростях. Игра шла до гола, что и случилось, хотя шайба была заброшена в неравных составах.

    Обе команды здорово играли с шайбой, защитникам было сложно обороняться. Все это смотрелось динамично. Считаю, что "Барыс" — отличная команда, которая умеет и любит играть с шайбой.

    Нам удалось стабилизировать определенный отрезок игры, но несколько раз не вовремя удалились. Это нарушило наш ритм движения. Не всегда удается выходить из таких ситуаций, когда проигрываешь 0:1.

    Обе команды показали хороший интенсивный хоккей, было много угроз воротам, отлично сыграли вратари. Хороший матч, мне очень понравилась эта игра», — сказал Федоров пресс-службе КХЛ.

    Армейцы вырвали победу, благодаря двум шайбам Константина Окулова. 23 сентября ЦСКА сыграет с в гостях с «Трактором».

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