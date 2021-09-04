«Авангард» — «Адмирал»: счет матча 4:3 Б, обзор голов

одержал победу надв серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Голы у хозяев на свой счет записали Корбан Найт (15 минута), Вилле Покка (31) и Петер Цегларик (31), а решающий буллит реализовал Сергей Толчинский.

В составе гостей отличились Джош Кестнер (10), Владислав Калетник (39) и Дмитрий Саюстов (56).

Для «Авангарда» это вторая победа в двух матчах. «Адмирал» потерпел второе поражение.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Кестнер — 1, 9:58 — 0:1. Найт — 3, 14:30 — 1:1. Покка — 1 (Найт, Емелин), 30:39 — 2:1. Цегларик — 3 (бол., Толчинский, Найт), 30:50 — 3:1. Калетник — 1 (Матушкин, Вл. Ушенин), 38:32 — 3:2. Саюстов — 1 (Меньшиков, Букартс), 55:59 — 3:3Победный буллит: ТолчинскийВратари: Грубец — СеребряковШтраф: 6 — 12Броски: 40 (10+8+14+8) — 27 (6+13+7+1)

В следующем туре «Авангард» примет «Амур», а «Адмирал» в гостях сыграет со СКА.