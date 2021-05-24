ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 18-24 мая
  • 22:50
    • Канада потерпела поражение от Германии на чемпионате мира по хоккею
  • 18:38
    • Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
  • 23:42
    • Гвардиола признан лучшим тренером сезона в Англии
  • 22:57
    • Чехия в овертайме обыграла Белоруссию на ЧМ-2021
  • 21:56
    • ЦСКА победил «Зенит» и сыграет с УНИКСом в финале Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    Вайсфельд: Поражение сборной России словакам пойдет ей на пользу

    Хоккей Сборная России Сборная Словакии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:3) на групповом этапе чемпионата мира.

    Россия — Словакия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Россия — Словакия

    «Ничего страшного для сборной России не произошло — проиграли матч предварительного этапа.

    Решающие матчи чемпионат мира начинаются с четвертьфинала. Самое главное — правильно подготовиться.

    Что касается этого поражения, на Олимпиаде тоже проиграли словакам, а чем там все закончилось, все прекрасно помнят — стали олимпийскими чемпионами.

    Так что это сегодняшняя неудача вообще никаким образом не характеризует состояние сборной — ни положительным, ни отрицательным.

    Это был просто очередной матч. Думаю, что это поражение даже пойдет на пользу. На этом турнире любая команда может обыграть любую, что мы уже неоднократно видели.

    Никакой трагедии делать не нужно, а необходимо готовиться к следующим матчам», — сказал Вайсфельд «Спорт-Экспрессу».

    Для российской сборной это поражение стало первым на турнире в Латвии. На данный момент команда Валерия Брагина занимает третье место в группе А.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Црвена Звезда» сделает золотой дубль
  • «Црвена Звезда» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Швейцария продолжит набирать очки?
  • Швейцария — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Андалузцы добудут билет в плей-офф
  • «Альмерия» — «Логроньес». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Швейцария — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Финикс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Спортинг Кристалл
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Депортиво Ла-Гуайра
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Тулевик — Легион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие