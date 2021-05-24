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    Ротенберг рассказал, почему Капризова не вызвали в сборную России

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    Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг объяснил, почему нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не вызван в сборную России на ЧМ-2021.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Капризов завтра играет, а у нас очень сжатые сроки, при которых даже один день имеет большую разницу. Вопрос визы тоже стоит на повестке, так как без нее потребуются два дополнительных дня.

    Также всегда возникают вопросы по клубу, так как у Капризова заканчивается контракт, ему предстоят серьезные переговоры, поэтому мы не можем рисковать.

    С Капризовым я разговаривал позавчера, он всегда готов приезжать в сборную и имеет желание. Поэтому здесь стоит только вопрос сроков, в этой ситуации мы выбирали, исходя из всех факторов», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

    Ранее Ротенберг рассказал, когда в сборную России приедут Орлов, Самсонов и Тарасенко.

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