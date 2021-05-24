Ротенберг рассказал, когда в сборную России приедут Орлов, Самсонов и Тарасенко

Глава штаба сборной России по хоккеюсообщил, что в ближайшие дни в расположение команды прибудут вратарь «Вашингтона», его одноклубники форвард «Сент-Луиса»

«Они точно прибудут в течение нескольких дней. Те, у кого есть виза, — Самсонов и Тарасенко — могут приехать раньше на день, Орлов — на день позже, так как ему нужно лететь в Москву.

Мы сделаем ему визу, но это не сильно повлияет на его сроки, так как из-за того, что в Латвии карантин, игрок в любом случае будет три дня сидеть в номере, а затем три дня тренироваться с командой, прежде чем сможет играть официально», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на ЧМ-2021.