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    Ротенберг рассказал, когда в сборную России приедут Орлов, Самсонов и Тарасенко

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    Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг сообщил, что в ближайшие дни в расположение команды прибудут вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, его одноклубник Дмитрий Орлов и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    «Они точно прибудут в течение нескольких дней. Те, у кого есть виза, — Самсонов и Тарасенко — могут приехать раньше на день, Орлов — на день позже, так как ему нужно лететь в Москву.

    Мы сделаем ему визу, но это не сильно повлияет на его сроки, так как из-за того, что в Латвии карантин, игрок в любом случае будет три дня сидеть в номере, а затем три дня тренироваться с командой, прежде чем сможет играть официально», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

    Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на ЧМ-2021.

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