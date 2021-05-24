Овечкин не поможет сборной России на ЧМ

Форвардне сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею из-за большого количества повреждений, сообщает пресс-служба ФХР.

При этом вратарь столичной команды Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России. Также свое согласие на участие в турнире дал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

⚡Александр Овечкин не сможет принять участиe в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ — Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021

Напомним, «Сент-Луис» и «Вашингтон» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Колорадо» и «Бостону» соответственно.