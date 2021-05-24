Овечкин не поможет сборной России на ЧМ

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
При этом вратарь столичной команды Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России. Также свое согласие на участие в турнире дал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.
⚡Александр Овечкин не сможет принять участиe в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ— Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021
Напомним, «Сент-Луис» и «Вашингтон» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Колорадо» и «Бостону» соответственно.