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    Овечкин не поможет сборной России на ЧМ

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России НХЛ Вашингтон Кэпиталз Сент-Луис Блюз Прогнозы на НХЛ
    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею из-за большого количества повреждений, сообщает пресс-служба ФХР.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    При этом вратарь столичной команды Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России. Также свое согласие на участие в турнире дал форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

    Напомним, «Сент-Луис» и «Вашингтон» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Колорадо» и «Бостону» соответственно.

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