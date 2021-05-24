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    Брагин: Противник выиграл только за счет хорошей самоотдачи

    Хоккей Сборная России Сборная Словакии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился впечатлениями после завершения матча группового этапа чемпионата мира со Словакией (1:3) .

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Противник выиграл только за счет хорошей самоотдачи. Это для нас хороший урок. Теперь знаем, что без полной самоотдачи никого на этом турнире не обыграть.

    Пока не приняли окончательного решения по заявке. Будем думать. Про Окулова — мы готовим его. Ситуация серьезная, но он здесь, с командой. Надеемся, что сыграет.

    Что касается вопроса про игроков НХЛ, то ответить сложно — зависит от того, когда они прилетят в Ригу. Если завтра, то возможно сыграют концовку группового этапа.

    Конечно, креатива Григоренко не хватило, он и в большинстве играет. Всегда хорош в завершении, у него хороший бросок.

    Беседуем о дисциплине со всеми игроками. Нужно убирать ошибки и играть за счет своих сильных сторон. Конечно, удаляться в концовке не надо.

    С Самсоновым поговорили, у него огромное желание играть за сборную. Я его прекрасно знаю и знаю, на что он способен. Когда приедет — тренер вратарей оценит его состояние. Что касается Самонова, то я считаю, что у него была хорошая игра сегодня.

    Чем довольны сегодня? Отрезками игры. Старались переломить ситуацию, но не получилось. Это хороший урок для тренерского штаба — как готовить команду.

    В дальнейшем мы таких ошибок не допустим», — приводит слова тренера пресс-служба ФХР.

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