Словакия обыграла Великобританию перед встречей с Россией

одержала победу в рамках группового этапа чемпионата мира, выиграв 2:1 у

Результативными бросками в составе словаков отметились Марек Хривик и Роберт Лантоши.

Отметим, что первая шайба была заброшена на 25 секунде матча, что стало самым быстрым взятием ворот на этом турнире.

Чемпионат мира. Группа A Великобритания — Словакия — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Гривик — 2 (Лантоши), 0:25 — 0:1. Кирк — 1 (Перлини, Ричардсон), 22:03 — 1:1. Лантоши — 1 (Цегларик), 24:42 — 1:2Вратари: Баунс — Конрад (Гудачек, 20:00)Штраф: 4 — 4

24 мая сборная Словакии сыграет против сборной России. У нее 6 очков и отставание от России заключается лишь в разнице голов.