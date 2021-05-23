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    Словакия обыграла Великобританию перед встречей с Россией

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Словакии Сборная Великобритании
    Сборная Словакии одержала победу в рамках группового этапа чемпионата мира, выиграв 2:1 у сборной Великобритании.

    Великобритания — Словакия
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    Великобритания — Словакия

    Результативными бросками в составе словаков отметились Марек Хривик и Роберт Лантоши.

    Отметим, что первая шайба была заброшена на 25 секунде матча, что стало самым быстрым взятием ворот на этом турнире.

    Чемпионат мира. Группа A
    Великобритания — Словакия — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Гривик — 2 (Лантоши), 0:25 — 0:1. Кирк — 1 (Перлини, Ричардсон), 22:03 — 1:1. Лантоши — 1 (Цегларик), 24:42 — 1:2Вратари: Баунс — Конрад (Гудачек, 20:00)Штраф: 4 — 4

    24 мая сборная Словакии сыграет против сборной России. У нее 6 очков и отставание от России заключается лишь в разнице голов.

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