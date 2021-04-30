Миронов стал главным тренером «Спартака»

Борис Миронов Фото: globallookpress.com
Контракт с 49-летним специалистом подписан на два сезона.
Ранее команду возглавлял Олег Знарок. 24 марта «Спартак» сообщил, что не будет продлевать контракт со специалистом.
Главным тренером «Спартака» назначен Борис Миронов. Контракт с 49-летним специалистом подписан на два сезона.— Spartak Moscow (@spartak_hc) April 30, 2021
#Спартак приветствует Бориса Олеговича Миронова и желает успехов в красно-белом клубе!https://t.co/4fWeFXk1lw
Миронов становился победителем молодежного чемпионата мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, одиннадцать сезонов выступал в НХЛ. В качестве тренера побеждал в Кубке Харламова (2017) и молодежном Кубке Вызова (2017).
Последним клубом Миронова был «Нефтехимик».