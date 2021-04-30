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    Миронов стал главным тренером «Спартака»

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    Главным тренером «Спартака» назначен Борис Миронов, информирует официальный сайт московского клуба.

    Борис Миронов
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    Борис Миронов

    Контракт с 49-летним специалистом подписан на два сезона.

    Ранее команду возглавлял Олег Знарок. 24 марта «Спартак» сообщил, что не будет продлевать контракт со специалистом.

    Миронов становился победителем молодежного чемпионата мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, одиннадцать сезонов выступал в НХЛ. В качестве тренера побеждал в Кубке Харламова (2017) и молодежном Кубке Вызова (2017).

    Последним клубом Миронова был «Нефтехимик».

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