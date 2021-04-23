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    Третьяк подтвердил отказ Панарина сыграть на ЧМ-2021

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    Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не приедет в сборную России для участия в ЧМ-2021.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    «Мы очень хотим, чтобы Артемий играл за нашу сборную. Потому что он действительно прекрасный хоккеист, показывает хороший результат. Но по своим обстоятельствам он сказал, что не сможет помочь команде.

    Звали ли его? Ну как звали? Был предварительный разговор. Потому что регулярный чемпионат НХЛ еще продолжается. И мы желаем удачи всем нашим ребятам.

    Все-таки "Нью-Йорк Рейнджерс" имеют шансы попасть в плей-офф. Пусть играют в своих клубах и бьются за Кубок Стэнли. Но по каким-то обстоятельствам Панарин сказал: "К сожалению, я не смогу в этом году помочь сборной".

  • СМИ: Панарин откажется от участия в ЧМ-2021
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    • Насколько я знаю, Панарин сказал, что был тяжелый чемпионат НХЛ, и что ему опять в пузыре жить будет сложно. По моим данным, связано с этим. А больше я ничего не могу добавить», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне Панарин провел в регулярном чемпионате НХЛ 35 матчей и набрал 52 (16+36) очка.

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