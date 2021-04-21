ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игрок «Лидса» перед матчем с «Ливерпулем»: «Заслужите это»Замок из песка. Суперлига рушится, еще не начавшись
  • 06:58
    • Официально: Суперлига объявила о приостановке турнира
  • 11:56
    • «Зенит» не собирается покупать Умтити
  • 11:45
    • Вилков: Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Это просто травля, невыносимо!
  • 11:19
    • Аньелли опроверг информацию о своем уходе из «Ювентуса»
  • 11:01
    • СМИ: Мбаппе начал поиск дома в Мадриде
    Все новости спорта

    СМИ: Панарин откажется от участия в ЧМ-2021

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021 Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет за сборную России на предстоящем чемпионате мира.

    Артемий Панарин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артемий Панарин

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», 29-летний игрок откажется от участия в турнире даже в том случае, если «Рейнджерс» не попадут в плей-офф НХЛ.

    Причина — тяжелый сезон и нервная ситуация вокруг фигуры форварда в связи с скандальными высказываниями Андрея Назарова.

  • Политический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности
  • Разбираемся в запутанной истории вокруг форварда «Рейнджерс»
  • 23/02/2021

    • Отмечается, что в сборной России рассматривают кандидатуру Панарина для участия и обращались к нему, но, по предварительным данным, лидер «Рейнджерс» не планирует приезжать в Латвию на ЧМ-2021.

    В нынешнем сезоне Панарин провел в регулярном чемпионате НХЛ 35 матча и набрал 52 (16+36) очка.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выбьет ли Николич команду Олича из Кубка России?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • В финал проследует «Ахмат»!
  • «Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сократит ли «Милан» отставание от «Интера»?
  • «Милан» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.74
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Детройт — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие