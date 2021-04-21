СМИ: Панарин откажется от участия в ЧМ-2021

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»не сыграет за сборную России на предстоящем чемпионате мира.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 29-летний игрок откажется от участия в турнире даже в том случае, если «Рейнджерс» не попадут в плей-офф НХЛ.

Причина — тяжелый сезон и нервная ситуация вокруг фигуры форварда в связи с скандальными высказываниями Андрея Назарова.

Отмечается, что в сборной России рассматривают кандидатуру Панарина для участия и обращались к нему, но, по предварительным данным, лидер «Рейнджерс» не планирует приезжать в Латвию на ЧМ-2021.

В нынешнем сезоне Панарин провел в регулярном чемпионате НХЛ 35 матча и набрал 52 (16+36) очка.