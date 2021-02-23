Политический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности

Российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина обвиняют в тяжелом преступлении, якобы произошедшем 10 лет назад. Тренер Андрей Назаров рассказал, что в декабре 2011-го года, когда он возглавлял «Витязь», игравший за его команду Панарин напал в баре на девушку. Разбираемся в подробностях мутной истории.

Что случилось?

Тренер Андрей Назаров в интервью изданию «Комсомольской правде» от 20 февраля 2020 года рассказал о неприятном инциденте в декабре 2011-го года, когда он возглавлял «Витязь» и за команду играл форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

По словам тренера, «Витязь» на выезде уступил рижскому «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а вечером после игры Панарин вместе с легионерами подмосковного клуба отправился в бар, где напал на девушку.

В Риге 11 декабря 2011-го наш «Витязь» проиграл местному «Динамо» со счетом 0:2. Панарин за весь матч сумел лишь несколько раз бросить по воротам. Такое ощущение, что экономил энергию для вечерних «подвигов». Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия. Причем в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами. Повод? Сейчас уже сложно сказать. Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол. Андрей Назаров

Назаров рассказал, что 19-летнему хоккеисту грозил суд и реальный срок, но за него заступились авторитетные жители Риги, где и произошел инцидент.

Светило дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах. Мы же перед родителями той девочки, которая пострадала от Панарина, и перед ней самой даже не извинились. Зато сделали все, чтобы наша восходящая звезда не загремел в каталажку. Не загубил карьеру. Андрей Назаров

А дальше начинается самое интересное — Назаров выводит из своего рассказа нехитрую мысль, что из-за безнаказанности Панарин вступил на скользкую дорожку, которая привела его к «провокациям в соцсетях».

Но что сейчас точно понятно — мы тогда оказались неправы. Артемий не заслужил того, чтобы его всем миром спасали от наказания за то, что он бил девушку. Так если бы раз оступился. А ведь было и воровство из карманов у его же товарищей по детской команде. Причем он сам позже рассказывал об этом. И готовность поднять руку на слабого. И провокации — пусть словесные — последних лет в его соцсетях. Есть у него имидж Мистера Справедливости. Тысячи подписчиков ему верят. Андрей Назаров

После карьеры в «Витязе» Панарин перешел в СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2015. Сразу после этого форвард перешел в «Чикаго» и по итогам сезона стал обладателем приза лучшему новичку лиги — «Колдер Трофи».

На данный момент 29-летний форвард играет в составе «Рейнджерс».

Политический подтекст

О каких же «провокациях» говорит Назаров? Дело в том, что в отличие от Александра Овечкина, создавшего движение Putin Team, или Евгения Малкина, поспешившего вступить в эту «Команду Путина», Панарин не был замечен в активной поддержке действующий власти.

Скорее наоборот — форвард «Рейнджерс» никогда не боялся открыто говорить о проблемах простых людей в России, критиковать чиновников и депутатов, а не давно выступил в своих соцсетях со словами поддержки осужденному оппозиционеру Алексею Навальному.

Кстати, после того, как этот пост лайкнули несколько известных спортсменов и тренеров, все тот же Андрей Назаров начал требовать от лиги наказать их.

Знаете, в КХЛ, где я отработал 13 лет, за негативные слова в адрес судейства работники получают штраф — 300 тысяч. А когда ты поддерживаешь Навального и ты действующий тренер команды, то я не знаю, какой штраф должен быть. Сейчас этот вопрос должен поставить Алексей Морозов. Об отстранении, дисквалификации или спустить с рук. Мое мнение — дисквалификация Андрей Назаров

Ну, а против фрондера Панарина слаженно выступили сразу несколько хоккейных ветеранов и тренеров, сидящих без работы.

Владимир Плющев Бывший тренер сборной России Панарину надо хоккеем заниматься, а не изучать историю своего государства, сидя на толчке с телефоном в руках. Есть спорт, а есть политика. Я не уверен, что человек, у которого образование 3 класса с коридором, хорошо разбирается в политике. Но у нас многие считают, что они знают все про всех. У Панарина уже были такие закидоны. Видимо, человек продолжает этим заниматься, ну это его право. Тем более там за океаном хорошо ему

Похоже, поддержка Навального стала последней каплей — строптивого хоккеиста, полтора года назад подписавшего с «Рейнджерс» стомиллионный контракт, было решено проучить.

В НХЛ, в отличие от КХЛ, очень не любят истории связанные с насилием в отношении женщин — по крайней мере, попавшие в прессу. Это могут подтвердить вратарь Семен Варламов и защитник Вячеслав Войнов.

Кампания дискредитации

Но можно ли считать одно интервью Назарова целенаправленной атакой на Панарина? В том то и дело, что это интервью — лишь часть общей картины.

Первоначально публикация об инциденте с российским хоккеистом, произошедшем 10 лет назад, появилась 16 февраля в одном из американских СМИ, если так можно назвать The Greanville Post.

В разделе About ресурс, который больше тянет на блог, позиционирует себя как «независимое левое недогматическое издание, посвященное поиску истины везде, где ее можно найти» и называет себя «противоядием от широко распространенной "промывки мозгов", от которой страдает большинство людей в Соединенных Штатах и большей части западного мира».

В изложении автора текста Калеба Мопина история выглядит еще более неприглядно. Якобы, Панарин несколько раз ударил 18-летнюю девушку за отказ заняться с ним сексом, а затем попытался изнасиловать.

Далее американец утверждает, что «его вовремя остановила полиция, а чуть позже все обвинения с Панарина были сняты». В качестве источника Мопин, который подрабатывает корреспондентом на российском пропагандистском телеканале Russia Today, приводит.....слова бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова.

«Я должен был спасти Артемия, иначе он был бы привлечен к уголовной ответственности по всей строгости закона... Панарина пришлось спасать за взятку», — приводятся слова Назарова в статье с заголовком «Американские СМИ не обращают внимания на гадкую историю звезды НХЛ Артемия Панарина».

Американские СМИ не обратили внимания и на эту публикацию, а Назаров отказался давать «Спорт-Экспрессу» более развернутый комментарий о данном инциденте, однако не стал опровергать свои слова, опубликованные в тексте The Greanville Post.

Зато на публикацию андеграундного американского СМИ обратило внимание издание «ДНИ.РУ», которое 19 февраля перевело и перепечатало ее у себя.

И тут самое время вспомнить о том, что издание Дни.ру входит в Издательский дом Константина Рыкова, который известен как основатель и идеолог кампании «За Путина», владелец сайта предвыборной кампании Владимира Путина http://Putin2018.ru и ярый сторонник действующей власти.

Кстати, журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Швевченко рассказывает о том, что историю о Панарине «вбрасывали» в редакционный чат еще до того, как она появилась в «Комсомольской правде».

Нам в чат пришел этот текст, который потом «Комсомольская правда» опубликовала, неделю назад. Мы не реагировали. Мало ли на каких помойках что пишут. Другая помойка опубликовала перевод, третья якобы опубликовала интервью с Назаровым. В англоязычном тексте говорилось о том, что Панарин якобы хотел изнасиловать девушку, а когда она отказала ему, ударил ее. Эпизод с изнасилованием в российской прессе пропал. Видимо, посчитали слишком жестким. Алексей Шевченко

Шевченко о Панарине

А судьи кто?

А теперь самое время взглянуть повнимательнее на выступающего в роли обличителя и морального камертона Андрея Назарова. И это заставит взглянуть на его слова по-новому.

20 лет назад Андрей Назаров считался главным русским тафгаем в НХЛ, 16 лет назад охранял Ягра в «Авангарде». Карьера Назарова-игрока закончилась после того, как в 2005 году он подрался с арбитрами в ресторане после проигранного полуфинала плей-офф с «Динамо».

Назаров получил годичную дисквалификацию в России, уехал в НХЛ, где провел 3 матча за «Миннесоту» и закончил летом 2006-го.

В 2008 Назаров стал самым молодым тренером в истории КХЛ — и потом с переменным успехом работал с «Трактором», СКА, «Барысом», «Нефтехимиком», «Северсталью» и «Донбассом». Без скандалов не обходилось.

Так, в ноябре 2011-го, всего за месяц до «инцидента с Панариным», главный тренер «Витязя» подрался с болельщиками в Минске, которым не понравилась его идея выпустить тафгаев на последние секунды основного времени.

Назаров против болельщиков

Дошло даже до ОМОНа на трибунах, а к Назарову пришли представители белорусского ГУВД — и он извинился на камеру, хотя и добавил, что это «рабочий момент». Итог: 2 матча дисквалификации и 130 тысяч рублей штрафа.

В сентябре 2014 года Назаров, тренировавший «Барыс», устроил истерику по хода матча с «Адмиралом» — нул полотенце, бросил в сторону судей бутылкой и начал показывать неприличные жесты трибунам.

Назаров во Владивостоке

В итоге Назаров, помимо всего прочего успевший «забить стрелку» Вячеславу Фетисову, получил шесть матчей дисквалификации.

Через два месяца Назаров поругался во время матча с игроком «Ак Барса» Александром Свитовым (и бросил в него бутылку) — и получил новую дисквалификацию.

В июне 2015 года Назаров был назначен главным тренером питерского СКА. Скандал случился уже через месяц — прямо в офисе главный тренер избил врача своей команды Егора Козлова.

Егор Козлов Врач СКА Назаров начал разговор. Мол, я не вижу тебя сейчас в составе команды. Решение уже принято. Нужно решить вопрос, как разойтись. Я выслушал все предложения и сказал дословно: «Я все понял. Конечно, я разочарован в сложившейся ситуации. Мне нужно до завтра подумать и посоветоваться». Когда я это сказал, сидевший напротив меня Назаров вскочил со словами: «Ах ты, с**а, разочарован?». Это было самое литературное слово, которое он произнес. Если вы слышали, как он общается в команде — аудио есть на ютубе… У меня было мощнее. Пошла абсолютно нецензурная ругань, мат. Назаров обежал стол. Я продолжал сидеть на месте. И даже не предполагал, что может быть рукоприкладство. В последний момент прикрылся, сгруппировался. Но он мне нанес в районе пяти ударов по голове руками. Когда мне показалось, что угроза миновала, то я раскрылся и убрал руки. В этот момент Назаров отступил немного назад и со всей силы правой ногой ударил меня в грудную клетку — с левой стороны, в область сердца.

Дело в итоге спустили на тормозах, а Назаров не забывает по любому удобному и неудобному поводу славить в комментариях СМИ мудрость Романа Ротенберга.

С декабря 2018-го Назаров сидит без работы, но очень часто мелькает со своими комментариями в спортивных СМИ как правило выступая с экстремально про-государственных позиций и атакуя всех, кто криикует хоть что-то, имеющее отношение к России.

Есть люди, которые умеют только критиковать нашу сборную, ее тренерский штаб, руководство ФХР. Как только приходят победы, эти люди сразу куда-то пропадают. Все критики и хомячки с айфонами приуныли, поджав хвосты Андрей Назаров

А если все же правда?

Может ли быть правдой история, рассказанная Назаровым? Несомненно, может быть. Темных и неприятных инцидентов хватает в прошлом у самых разных звезд спорт.

Но в пользу того, что эта история вряд ли относится к таковым говорят несколько вещей. Во-первых — личность самого Андрея Назарова и его явная идеологическая заряженность.

Бывший тренер, на счету которого хватает случаев откровенной лжи и неадекватного поведения, неоднократно критиковал Панарина за его «антироссийские высказывания».

Во-вторых, есть явное несовпадение по датам: Назаров упомянул, что «Витязь» собирался утром 12 декабря вылететь в Минск, но игра в Белоруссии состоялась через 9 дней после матча в Риге (зачем лететь так рано?).

Кроме того, Панарин получил вызов во вторую сборную и 15 декабря играл против сборной Франции в Любляне, а одним из тренеров той команды был Андрей Назаров.

В-третьих, — странные и не слишком достоверные детали рассказа Назарова. Начиная от самой суммы взятки в 40 тысяч евро, и продолжая тем, что евро стал в Латвии валютой только в 2014 году.

Ну, а самая яркая и неправдоподобная деталь — прославившийся многочисленными пьяными дебошами Михаил Анисин, который «пил только сок».

Константин Федоров Автор латвийского сайта Sportazinas Думаю, что такое событие не могло пройти бесследно. Мы помним, как в 2008 году латвийские медиа с удовольствием и во всех подробностях писали про пьяные похождения динамовских легионеров, про драку Масальскиса в Старой Риге. Да, это фигуры несколько другого масштаба, но если не стали замалчивать эти истории, то ради Панарина образца 2011 года, который был практически незнаком латвийским болельщикам, никто не стал бы заморачиваться. У нас тоже есть коррупция и откаты, но когда я слышу про 40 тысяч евро, это просто смешно. Это космическая сумма, чтобы замять «дело» столь мелкого масштаба. Признаюсь, я предвзято отношусь к Назарову, и не скрываю, что он у меня вызывает отвращение. Но его фраза про «авторитетных жителей Риги», вступившихся за Панарина, вызывает смех. Какие заступники могли быть у Артемия в 2011 году, да еще в Латвии?

В-четверых: показания свидетелей, а точнее их отсутствие. По словам Назарова, у него есть несколько десятков свидетелей, в том числе действующие хоккеисты, менеджеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые могут подтвердить его слова.

«Эти ребята неподкупные, за две копейки молчать не будут», — сказал специалист. На самом же деле, это свидетели Шредингера, которые одновременно есть, и их нет — никто не знает их имен и ничего сказать они не могут. И менно в таком виде они и устраивают Назарова.

Но есть еще больше 30 свидетелей. Вы не забывайте про них. Почему они не отвечают на ваши звонки? Это их право. Но ведь они и не опровергают ничего из сказанного, верно? Андрей Назаров

Если говорить об одноклубниках Панарина по «Витязю», то они слова своего бывшего наставника не подтверждают.

Джон Мирасти Бывший тафгай «Витязя» Не помню, чтобы слышал что-нибудь подобное [о ситуации в Риге]. Артемий был очень приятным парнем и невероятным игроком.

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Юлиус Шуплер, работавший с клубом в этот период, также заявил, что ничего не сылаш об истории с Панариным в Риге в 2011 году.

Латвийский журналист Айвис Калниньш связался с рижскими властями и гостиницей, в которой работает бар, где мог бы произойти предполагаемый инцидент.

Представитель отеля, а также несколько других источников сообщили мне, что такого инцидента не было. Один человек, с которым я разговаривал, ответил: «Нет, абсолютно нет. Если вы посмотрите на то, что сказал Назаров, и проведете небольшое исследование, вы сразу увидите его ложь. Айвис Калниньш

В сумме все это, а также то, что представители пострадавшей стороны так и не дали о себе знать, заставляет сильно усомниться в достоверности истории, рассказанной Андреем Назаровым.

Что говорят в Америке?

Как уже упоминалось выше, скандалы связанные с насилием и харрасментом в спортивных лигах США часто кончаются для виновников очень серьезными наказаниями — нескольким заметным игрокам и тренерам НХЛ пришлось покинуть Америку в последнее время.

С Панарным совсем другая история. Клуб полностью на его стороне.

Артемий категорически отрицает все обвинения этой сфабрикованной истории. Это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях. Артемий шокирован и обеспокоен. На время он покинет расположение команды. Клуб полностью поддерживает Артемия и будет работать вместе с ним, чтобы разобраться в источнике этого необоснованного обвинения. Официальное заявление «Ренйджерс»

Поддержали российского легионера и представители НХЛ.

Мы полностью поддерживаем Панарина и «Рейнджерс». Продолжаем следить за ситуацией Заявление НХЛ

Поддерживают Панарина и одноклубники, и главный тренер «Рейнджерс».

Дэвид Куинн Главный тренер «Рейнджерс» «Клуб сделал заявление. Не могу более подробно рассказать, кроме того факта, что Артемий — тот, о ком мы очень заботимся. Это выходит далеко за рамки хоккея. Мы поддерживаем его.

Райан Строум Нападающий «Рейнджерс» Панарин знает, как сильно мы его любим, как заботимся о нем, как сильно его ценим. Журналисты видят лишь малую долю того, что он делает для нас. Но мы каждый день наблюдаем его за кулисами — как он заботится о себе, видим его характер, отношение к делу. Он во всех отношениях невероятный человек. Мы же сейчас просто можем дать ему время и личное пространство. Что бы ни случилось, сколько бы времени ему ни потребовалось, мы примем его с распростертыми объятиями.

Тем не менее, по сообщениям американских СМИ, Панарин, скорее всего, не будет играть за «Рейнджерс» в ближайшее время. По крайней мере предстоящую игру против «Филадельфии» россиянин пропускает.