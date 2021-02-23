Политический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности

Что случилось?
Тренер Андрей Назаров в интервью изданию «Комсомольской правде» от 20 февраля 2020 года рассказал о неприятном инциденте в декабре 2011-го года, когда он возглавлял «Витязь» и за команду играл форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
По словам тренера, «Витязь» на выезде уступил рижскому «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а вечером после игры Панарин вместе с легионерами подмосковного клуба отправился в бар, где напал на девушку.
Назаров рассказал, что 19-летнему хоккеисту грозил суд и реальный срок, но за него заступились авторитетные жители Риги, где и произошел инцидент.
А дальше начинается самое интересное — Назаров выводит из своего рассказа нехитрую мысль, что из-за безнаказанности Панарин вступил на скользкую дорожку, которая привела его к «провокациям в соцсетях».
После карьеры в «Витязе» Панарин перешел в СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2015. Сразу после этого форвард перешел в «Чикаго» и по итогам сезона стал обладателем приза лучшему новичку лиги — «Колдер Трофи».
На данный момент 29-летний форвард играет в составе «Рейнджерс».
Политический подтекст
О каких же «провокациях» говорит Назаров? Дело в том, что в отличие от Александра Овечкина, создавшего движение Putin Team, или Евгения Малкина, поспешившего вступить в эту «Команду Путина», Панарин не был замечен в активной поддержке действующий власти.
Скорее наоборот — форвард «Рейнджерс» никогда не боялся открыто говорить о проблемах простых людей в России, критиковать чиновников и депутатов, а не давно выступил в своих соцсетях со словами поддержки осужденному оппозиционеру Алексею Навальному.
Кстати, после того, как этот пост лайкнули несколько известных спортсменов и тренеров, все тот же Андрей Назаров начал требовать от лиги наказать их.
Ну, а против фрондера Панарина слаженно выступили сразу несколько хоккейных ветеранов и тренеров, сидящих без работы.
Похоже, поддержка Навального стала последней каплей — строптивого хоккеиста, полтора года назад подписавшего с «Рейнджерс» стомиллионный контракт, было решено проучить.
В НХЛ, в отличие от КХЛ, очень не любят истории связанные с насилием в отношении женщин — по крайней мере, попавшие в прессу. Это могут подтвердить вратарь Семен Варламов и защитник Вячеслав Войнов.
Кампания дискредитации
Но можно ли считать одно интервью Назарова целенаправленной атакой на Панарина? В том то и дело, что это интервью — лишь часть общей картины.
Первоначально публикация об инциденте с российским хоккеистом, произошедшем 10 лет назад, появилась 16 февраля в одном из американских СМИ, если так можно назвать The Greanville Post.
В разделе About ресурс, который больше тянет на блог, позиционирует себя как «независимое левое недогматическое издание, посвященное поиску истины везде, где ее можно найти» и называет себя «противоядием от широко распространенной "промывки мозгов", от которой страдает большинство людей в Соединенных Штатах и большей части западного мира».
В изложении автора текста Калеба Мопина история выглядит еще более неприглядно. Якобы, Панарин несколько раз ударил 18-летнюю девушку за отказ заняться с ним сексом, а затем попытался изнасиловать.
Далее американец утверждает, что «его вовремя остановила полиция, а чуть позже все обвинения с Панарина были сняты». В качестве источника Мопин, который подрабатывает корреспондентом на российском пропагандистском телеканале Russia Today, приводит.....слова бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова.
«Я должен был спасти Артемия, иначе он был бы привлечен к уголовной ответственности по всей строгости закона... Панарина пришлось спасать за взятку», — приводятся слова Назарова в статье с заголовком «Американские СМИ не обращают внимания на гадкую историю звезды НХЛ Артемия Панарина».
Американские СМИ не обратили внимания и на эту публикацию, а Назаров отказался давать «Спорт-Экспрессу» более развернутый комментарий о данном инциденте, однако не стал опровергать свои слова, опубликованные в тексте The Greanville Post.
Зато на публикацию андеграундного американского СМИ обратило внимание издание «ДНИ.РУ», которое 19 февраля перевело и перепечатало ее у себя.
И тут самое время вспомнить о том, что издание Дни.ру входит в Издательский дом Константина Рыкова, который известен как основатель и идеолог кампании «За Путина», владелец сайта предвыборной кампании Владимира Путина http://Putin2018.ru и ярый сторонник действующей власти.
Кстати, журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Швевченко рассказывает о том, что историю о Панарине «вбрасывали» в редакционный чат еще до того, как она появилась в «Комсомольской правде».
А судьи кто?
А теперь самое время взглянуть повнимательнее на выступающего в роли обличителя и морального камертона Андрея Назарова. И это заставит взглянуть на его слова по-новому.
20 лет назад Андрей Назаров считался главным русским тафгаем в НХЛ, 16 лет назад охранял Ягра в «Авангарде». Карьера Назарова-игрока закончилась после того, как в 2005 году он подрался с арбитрами в ресторане после проигранного полуфинала плей-офф с «Динамо».
Назаров получил годичную дисквалификацию в России, уехал в НХЛ, где провел 3 матча за «Миннесоту» и закончил летом 2006-го.
В 2008 Назаров стал самым молодым тренером в истории КХЛ — и потом с переменным успехом работал с «Трактором», СКА, «Барысом», «Нефтехимиком», «Северсталью» и «Донбассом». Без скандалов не обходилось.
Так, в ноябре 2011-го, всего за месяц до «инцидента с Панариным», главный тренер «Витязя» подрался с болельщиками в Минске, которым не понравилась его идея выпустить тафгаев на последние секунды основного времени.
Дошло даже до ОМОНа на трибунах, а к Назарову пришли представители белорусского ГУВД — и он извинился на камеру, хотя и добавил, что это «рабочий момент». Итог: 2 матча дисквалификации и 130 тысяч рублей штрафа.
В сентябре 2014 года Назаров, тренировавший «Барыс», устроил истерику по хода матча с «Адмиралом» — нул полотенце, бросил в сторону судей бутылкой и начал показывать неприличные жесты трибунам.
В итоге Назаров, помимо всего прочего успевший «забить стрелку» Вячеславу Фетисову, получил шесть матчей дисквалификации.
Через два месяца Назаров поругался во время матча с игроком «Ак Барса» Александром Свитовым (и бросил в него бутылку) — и получил новую дисквалификацию.
В июне 2015 года Назаров был назначен главным тренером питерского СКА. Скандал случился уже через месяц — прямо в офисе главный тренер избил врача своей команды Егора Козлова.
Дело в итоге спустили на тормозах, а Назаров не забывает по любому удобному и неудобному поводу славить в комментариях СМИ мудрость Романа Ротенберга.
С декабря 2018-го Назаров сидит без работы, но очень часто мелькает со своими комментариями в спортивных СМИ как правило выступая с экстремально про-государственных позиций и атакуя всех, кто криикует хоть что-то, имеющее отношение к России.
А если все же правда?
Может ли быть правдой история, рассказанная Назаровым? Несомненно, может быть. Темных и неприятных инцидентов хватает в прошлом у самых разных звезд спорт.
Но в пользу того, что эта история вряд ли относится к таковым говорят несколько вещей. Во-первых — личность самого Андрея Назарова и его явная идеологическая заряженность.
Бывший тренер, на счету которого хватает случаев откровенной лжи и неадекватного поведения, неоднократно критиковал Панарина за его «антироссийские высказывания».
Во-вторых, есть явное несовпадение по датам: Назаров упомянул, что «Витязь» собирался утром 12 декабря вылететь в Минск, но игра в Белоруссии состоялась через 9 дней после матча в Риге (зачем лететь так рано?).
Кроме того, Панарин получил вызов во вторую сборную и 15 декабря играл против сборной Франции в Любляне, а одним из тренеров той команды был Андрей Назаров.
В-третьих, — странные и не слишком достоверные детали рассказа Назарова. Начиная от самой суммы взятки в 40 тысяч евро, и продолжая тем, что евро стал в Латвии валютой только в 2014 году.
Ну, а самая яркая и неправдоподобная деталь — прославившийся многочисленными пьяными дебошами Михаил Анисин, который «пил только сок».
В-четверых: показания свидетелей, а точнее их отсутствие. По словам Назарова, у него есть несколько десятков свидетелей, в том числе действующие хоккеисты, менеджеры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые могут подтвердить его слова.
«Эти ребята неподкупные, за две копейки молчать не будут», — сказал специалист. На самом же деле, это свидетели Шредингера, которые одновременно есть, и их нет — никто не знает их имен и ничего сказать они не могут. И менно в таком виде они и устраивают Назарова.
Если говорить об одноклубниках Панарина по «Витязю», то они слова своего бывшего наставника не подтверждают.
Бывший главный тренер рижского «Динамо» Юлиус Шуплер, работавший с клубом в этот период, также заявил, что ничего не сылаш об истории с Панариным в Риге в 2011 году.
Латвийский журналист Айвис Калниньш связался с рижскими властями и гостиницей, в которой работает бар, где мог бы произойти предполагаемый инцидент.
В сумме все это, а также то, что представители пострадавшей стороны так и не дали о себе знать, заставляет сильно усомниться в достоверности истории, рассказанной Андреем Назаровым.
Что говорят в Америке?
Как уже упоминалось выше, скандалы связанные с насилием и харрасментом в спортивных лигах США часто кончаются для виновников очень серьезными наказаниями — нескольким заметным игрокам и тренерам НХЛ пришлось покинуть Америку в последнее время.
С Панарным совсем другая история. Клуб полностью на его стороне.
Поддержали российского легионера и представители НХЛ.
Поддерживают Панарина и одноклубники, и главный тренер «Рейнджерс».
Тем не менее, по сообщениям американских СМИ, Панарин, скорее всего, не будет играть за «Рейнджерс» в ближайшее время. По крайней мере предстоящую игру против «Филадельфии» россиянин пропускает.