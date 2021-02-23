НХЛ. «Тампа» обыграла «Каролину», «Лос-Анджелес» и «Вегас» добились «сухих» побед

«Айлендерс» — «Баффало» 3:2

«Айлендерс» на своем льду обыграли «Баффало» со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). В составе победителей по голу забили Андерс Ли, Мэтт Мартин и Жан-Габриэль Пажо. У «Сэйбрз» отличились Кертис Лазар и Сэм Райнхарт.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Баффало» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Голы: Лазар — 4 (Йокихарью, Миттельштадт), 17:15 — 0:1. Ли — 8 (Эберле, Пулок), 23:56 — 1:1. Мартин — 2 (Грин, Сизикас), 43:01 — 2:1. Райнхарт — 6 (бол., Улофссон, Далин), 45:48 — 2:2. Пажо — 7 (бол., Вальстрем, Ледди), 55:08 — 3:2Вратари: Варламов — Улльмарк (58:23)Штраф: 6-4Броски: 23 (3+8+12) — 36 (12+7+17)

«Айлендерс» с 21 очком занимают третье место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 12 очками — на восьмой строчке.

«Айлендерс» — «Баффало»

«Торонто» — «Калгари» 0:3

«Калгари» на выезде победил «Торонто» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Забитыми шайбами отметились Сэм Беннет, Мэттью Ткачак и Шон Монахан.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Калгари» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Беннетт — 3 (Андерссон, Монахэн), 3:55 — 0:1. Ткачак — 6 (бол., Джиордано, Годро), 29:28 — 0:2. Монахэн — 3 (бол., Ткачак, Андерссон), 43:26 — 0:3Вратари: Хатчинсон (56:47 — 58:55) — РиттихШтраф: 10-14Броски: 34 (9+17+8) — 33 (14+12+7)

«Калгари» с 19 очками занимает пятое место в Северном дивизионе, «Торонто» с 30 очками — на первой строчке.

«Торонто» — «Калгари»

«Флорида» — «Даллас» 3:1

49 сэйвов Антона Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Флоридой» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). На гол Блейка Комо хозяева ответили шайбами Аарона Экблада, Кита Яндла и Александра Баркова.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Даллас» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Голы: Комо — 1 (Робертсон), 4:29 — 0:1. Экблад — 6 (Уигар, Юбердо), 28:41 — 1:1. Яндл — 3, 38:18 — 2:1. Барков — 7 (п.в.), 59:32 — 3:1Вратари: Дриджер — Худобин (57:47 — 59:32)Штраф: 7-11Броски: 52 (11+29+12) — 25 (10+4+11)

«Флорида» с 26 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 14 очками — на шестой строчке.

«Флорида» — «Даллас»

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 2:4

«Тампа» в гостях обыграла «Каролину» со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился результативной передачей, вратарь Андрей Василевский отразил 34 броска.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) Голы: Фаст — 1 (Нечас, Бин), 13:27 — 1:0. Стэмкос — 9 (бол., Хедман, Палат), 22:26 — 1:1. Хедман — 4 (Сергачев, Стэмкос), 27:12 — 1:2. Фаст — 2 (бол., Пеши, Хэмилтон), 39:15 — 2:2. Палат — 7 (Рутта, Пойнт), 48:04 — 2:3. Киллорн — 3 (п.в., Чернак), 59:20 — 2:4Вратари: Раймер (57:40 — 59:05, 59:17 — 59:20) — ВасилевскийШтраф: 8-6Броски: 36 (7+12+17) — 32 (11+11+10)

«Тампа» с 23 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 25 очками — на второй строчке.

«Каролина» — «Тампа-Бэй»

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» 0:3

«Лос-Анджелес» увеличил победную серию до пяти матчей, победив на выезде «Сент-Луис» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Дубль на счету Дастина Брауна, еще один гол забил Габриэль Виларди.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Виларди — 5 (бол., Картер, Грундстрем), 17:30 — 0:1. Браун — 9, 38:54 — 0:2. Браун — 10 (п.в.), 58:57 — 0:3Вратари: Биннингтон (57:11 — 58:57) — КуикШтраф: 4-2Броски: 30 (7+10+13) — 31 (12+12+7)

«Лос-Анджелес» с 19 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 22 очками — на первой строчке.

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»

«Колорадо» — «Вегас» 0:3

«Вегас» на выезде обыграл «Колорадо» со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0). Дубль на счету Алекса Така, еще одну шайбу забросил Джонатан Маршессо.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Вегас» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) Голы: Так — 6 (бол., Карлссон, Пьетранджело), 22:53 — 0:1. Так — 7 (Стоун), 26:14 — 0:2. Маршессо — 6 (Карлссон, Хэг), 31:06 — 0:3Вратари: Грубауэр — ФлериШтраф: 8-4Броски: 34 (8+11+15) — 28 (10+12+6)

«Вегас» с 23 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 19 очками — на третьей строчке.

«Колорадо» — «Вегас»

«Аризона» — «Анахайм» 4:3

«Аризона» победила «Анахайм» со счетом 4:3 (0:2, 3:1, 1:0), уступая по ходу матча со счетом 0:3. Автором победного гола стал Кристиан Дворак, на счету которого дубль. Еще по шайбе забросили Дерик Брассар и Джейкоб Чикран. У «Дакс» отличились Якоб Сильверберг, Макс Джонс и Кэм Фаулер.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Анахайм» — 4:3 (0:2, 3:1, 1:0) Голы: Сильферберг — 4, 3:09 — 0:1. Джонс — 2 (бол., Комтуа, Фаулер), 12:27 — 0:2. Фаулер — 2 (Гетцлаф, Комтуа), 21:53 — 0:3. Дворак — 8 (мен., буллит), 28:15 — 1:3. Брассар — 3 (Гарлэнд, Кессел), 30:21 — 2:3. Чикран — 4 (Каджула, Келлер), 32:02 — 3:3. Дворак — 9 (бол., Чикран, Келлер), 43:52 — 4:3Вратари: Кемпер — Гибсон (58:35)Штраф: 24-22Броски: 25 (8+13+4) — 27 (16+6+5)

«Аризона» с 19 очками занимает пятое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 15 очками — на восьмой строчке.

«Аризона» — «Анахайм»

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 2:6