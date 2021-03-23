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    «Ак Барс» «всухую» выиграл серию с «Салаватом» и вышел в финал Восточной конференции

    Хоккей КХЛ Ак Барс Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (2:3) в четвертом матче серии полуфинала Восточной конференции.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Кирилл Петров, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев.

    Заброшенные шайбы уфимцев на счету Джеффа Плэтта и Александра Кадейкина.

    КХЛ. 1/2 финала конференций
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
    Голы: Петров — 3 (Кормье), 36:49 — 0:1. Воронков — 2 (Галиев, Бурмистров), 37:57 — 0:2. Галиев — 3 (Лямкин, Воронков), 41:11 — 0:3. Плэтт — 1 (Кадейкин, Хартикайнен), 55:31 — 1:3. Кадейкин — 2 (Гранлунд, Маннинен), 56:17 — 2:3Вратари: Метсола (Тарасов, 41:11, 54:58 — 55:31, 55:46 — 56:17, 57:23) — РейдеборнБроски: 36 (8+12+16) — 20 (7+8+5)Штраф: 8 — 4

    «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ. В финале Восточной конференции казанцы сыграют с победителем пары «Авангард» — «Металлург».

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