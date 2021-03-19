«Ак Барс» в овертайме победил «Салават Юлаев»

Игроки «Ак Барса» Фото: globallookpress.com
Победную шайбу в дополнительное время забросил Станислав Галиев.
КХЛ. 1/2 финала конференций. Второй матч
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Хохряков — 2, 15:23 — 0:1. Доус — 3 (Тихонов), 29:23 — 1:1. Галиев — 2 (Галимов, Юдин), 62:19 — 2:1Вратари: Билялов — МетсолаШтраф: 4 — 4Броски: 27 (7+9+9+2) — 25 (8+13+4+0)
«Ак Барс» ведет в серии 2:0. Первую игру команда выиграла 4:1. Ответные матчи состоятся 21 и 23 марта в Уфе.