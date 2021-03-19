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    «Ак Барс» в овертайме победил «Салават Юлаев»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Во втором матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина «Ак Барс» победил «Салават Юлаев» после овертайма (2:1).

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    Победную шайбу в дополнительное время забросил Станислав Галиев.

    КХЛ. 1/2 финала конференций. Второй матч
    «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Хохряков — 2, 15:23 — 0:1. Доус — 3 (Тихонов), 29:23 — 1:1. Галиев — 2 (Галимов, Юдин), 62:19 — 2:1Вратари: Билялов — МетсолаШтраф: 4 — 4Броски: 27 (7+9+9+2) — 25 (8+13+4+0)

    «Ак Барс» ведет в серии 2:0. Первую игру команда выиграла 4:1. Ответные матчи состоятся 21 и 23 марта в Уфе.

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