«Локомотив» — «Салават Юлаев»: счет матча 4:1, обзор голов

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл— 4:1 (0:1, 4:0, 0:0).

Победу «железнодорожникам» принесли голы Максима Осипова (24 минута), Рушана Рафикова (25), Дениса Алексеева (36) и Алексей Марченко (39).

У гостей точный бросок нанес Родион Амиров (19).

Для уфимцев это поражение стало первым после девяти побед подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 Голы: Амиров — 9 (Кугрышев, Хохряков), 18:38 — 0:1. Осипов — 7 (Красковский), 23:09 — 1:1. Рафиков — 5 (Иванов, Марченко), 24:05 — 2:1. Алексеев — 14 (Красковский), 35:15 — 3:1. Марченко — 7 (бол., Красковский, Рафиков), 38:21 — 4:1Вратари: Коновалов — Метсола (56:05 — 58:03)Штраф: 6 — 10Броски: 25 (4+11+10) — 29 (6+11+12)

«Локомотив» вышел в плей-офф с четвертого места на Западе. «Салават» стал четвертым на Востоке.