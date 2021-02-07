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    НХЛ могут приостановить до окончания вакцинации игроков

    Хоккей НХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на НХЛ
    Журналист New York Post Ларри Брукс сообщил, что регулярный сезон НХЛ могут поставить на паузу до полной вакцинации игроков.

    «Монреаль» — «Оттава»
    «Монреаль» — «Оттава»

    «Источники указывают на то, что лига ожидает вакцинации игроков в течение следующего месяца или шести недель. Если волна переносов продолжится, а вспышка болезни продолжится, вероятно, что будет диалог по поводу приостановки сезона до тех пор, пока вакцинация полностью не закончится. Также сезон может быть сокращен до 40 матчей», — пишет Брукс.

    На данный момент в лиге зарегистрировано 40 зараженных игроков. Ранее были перенесены матчи «Бостон» — «Баффало», «Миннесота» — «Аризона» и «Сент-Луис» — «Колорадо».

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