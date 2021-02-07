НХЛ могут приостановить до окончания вакцинации игроков

Журналист New York Post Ларри Брукс сообщил, что регулярный сезон НХЛ могут поставить на паузу до полной вакцинации игроков.

«Источники указывают на то, что лига ожидает вакцинации игроков в течение следующего месяца или шести недель. Если волна переносов продолжится, а вспышка болезни продолжится, вероятно, что будет диалог по поводу приостановки сезона до тех пор, пока вакцинация полностью не закончится. Также сезон может быть сокращен до 40 матчей», — пишет Брукс.

На данный момент в лиге зарегистрировано 40 зараженных игроков. Ранее были перенесены матчи «Бостон» — «Баффало», «Миннесота» — «Аризона» и «Сент-Луис» — «Колорадо».