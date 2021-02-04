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    Скудра: Слабое начало? Это у нас такая хреновая традиция

    Хоккей Динамо Рига Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра после поражения по буллитам от «Салавата Юлаева» (4:5 ПБ) признал, что проблема его команды — это слабое начало матчей.

    Петерис Скудра
    Петерис Скудра

    «Очень слабое начало матча в нашем исполнении. Естественно, нужно отдать должное "Салавату", который очень мощно начал. Мы не смогли справиться с этим натиском в первом периоде.

    Второй период сыграли намного лучше, начали контролировать шайбу, но, всё равно, качество нашей игры было далеко не лучшим.

    Янису Ворису нужно отдать должное. Он во втором периоде сделал пару ключевых сэйвов, которые вдохновили нашу команду.

    Начиная со второго периода мы начали хоть что-то показывать. Да, было и тяжёлое начало третьего периода, но нужно отдать должное, что ребята играли до конца, терпели, ждали свой момент, в конце получили, забили и сравняли.

    По буллитам нам немножко не повезло — две штанги, но и Гранлунд, конечно, забил очень мастеровитый буллит. Одно очко по такой нашей игре против такого мощного соперника — неплохой результат.

    Это у нас такая хреновая традиция. Мы обыгрываем "Ак Барс" и начинаем с "Магниткой" 0:3 период. Играем хорошие матчи, обыгрываем хороших противников, а в следующей игре абсолютно проваливаем первый период.

    Это у нас происходит далеко не в первый раз», — приводит слова Скудры сайт «Динамо».

    «Салават» занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции, «Динамо» замыкает таблицу Запада.

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