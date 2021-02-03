«Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 2:3, обзор голов

Хоккеисты «Ак Барса»
ХК «Ак Барс»
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу гостей.
В составе победителей отличились Кристиан Хенкель (8 минута), Михаил Глухов (41) и Стефан Да Коста (52).
У хозяев точные броски нанесли Брукс Мэйсек (10) и Андрей Обидин (56).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Голы: Хенкель — 2 (Педан, Да Коста), 7:39 — 0:1. Мэйсек — 15 (Хольцер, Холланд), 9:03 — 1:1. Глухов — 8 (Лукоянов), 40:41 — 1:2. Да Коста — 23 (Песонен), 51:25 — 1:3. Обидин — 5 (Мэйсек, Арзамасцев), 55:19 — 2:3Вратари: Коварж (57:48) — БиляловШтраф: 13 — 47Броски: 31 (15+7+9) — 23 (8+8+7)
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место (84 очка), а «Автомобилист» — шестое (61 очко).