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    ЦСКА в овертайме обыграл рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ ЦСКА Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА обыграл рижское «Динамо» (4:3 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Константин Окулов, Максим Мамин, Никита Сошников и Брендан Лайпсик.

    Заброшенные шайбы рижан на счету Мартиньша Дзиеркалса, Андриса Джериньша и Джей Си Лайпона.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Рига) — 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)
    Голы: Дзиеркалс — 9 (бол., Скарлетт, Сунд), 21:19 — 0:1. Окулов — 18 (бол., Киселевич, Локтионов), 23:46 — 1:1. Джериньш — 2 (Индрашис, Лайпон), 24:04 — 1:2. Лайпон — 7 (Джериньш), 34:54 — 1:3. Мамин — 14 (Дальбек, Окулов), 53:56 — 2:3. Сошников — 8 (Андронов, Карнаухов), 55:17 — 3:3. Лайпсик — 11 (Локтионов), 61:50 — 4:3Вратари: Юханссон — ВорисБроски: 23 (9+6+7+1) — 16 (5+8+3+0)Штраф: 6 — 6

    Московские армейцы набрали 79 очков и лидируют на Западе. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф. У «Динамо» 24 очка и последнее, 11-е место.

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