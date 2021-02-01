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    Крикунов: «Динамо» долго разогревалось в матче против СКА

    Хоккей Динамо СКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги домашней победы над петербургским СКА (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    Отметим, что «Динамо» в третий раз за сезон обыграло СКА, а Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионатах страны.

    «Игра была первые два периода с преимуществом СКА. Долго разогревались. Мы только третий период начали играть, как можем.

    Игра была до гола. Поэтому мы дотянули и забили в пустые. И все стало ясно.

    Строго играть — тактика любого тренера. Но мы не очень-то и строго играли. Когда у нас нет большинства, мы нормально играем.

    Звено Игумнова? Они играют неплохо все игры. Игумнов пришелся ко двору. Муранов неплох, Ефремов начинал атаки.

    Кагарлицкий забросил, Шипачев в силовую шел. Они выполняют свою работу. Они много играют и набирают очки. Шипачев вообще лучший в КХЛ по системе "гол+пас".

    Григорьев набрал форму. Мы немного беспокоимся и немного придерживаем его», — сказал Крикунов клубной пресс-службе.

    Московский клуб набрал 69 очков и продолжает занимать 4-е место в Западной конференции.

    В следующем матче «Динамо» дома сыграет с финским «Йокеритом» 3 февраля.

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