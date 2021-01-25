НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Баффало», «Даллас» одолел «Нэшвилл»

«Чикаго» — «Детройт» 6:2

Хет-трик Пиуса Зутера принес «Чикаго» победу над «Детройтом» — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1).

Россияне Владислав Наместников («Детройт») и Никита Задоров («Чикаго») не отметились результативными действиями.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Детройт» — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) Голы: Зутер — 1 (Де Хаан, Кейн), 4:42 — 1:0. Зутер — 2 (бол., Янмарк, Кубалик), 9:44 — 2:0. Бертуцци — 2 (бол., Ларкин, Гронек), 20:41 — 2:1. Мерфи — 2, 37:18 — 3:1. Янмарк — 2 (Кейн, Мерфи), 40:58 — 4:1. Бертуцци — 3 (бол., Райан, Гронек), 51:39 — 4:2. Зутер — 3 (Дебринкэт, Кит), 52:28 — 5:2. Курашев — 2, 55:55 — 6:2Вратари: Ланкинен — БерньеШтраф: 10-4Броски: 35 (13+10+12) — 27 (5+12+10)

С 5 очками «Чикаго» идет на третьем месте в Центральном дивизионе, «Детройт» (4 балла) там же последний.

«Чикаго» — «Детройт»

«Вашингтон» — «Баффало» 3:4 Б

«Вашингтон» без российских игроков в составе по буллитам проиграл «Баффало» — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1).

Победный буллит забросил Джек Айкел. В основное время в составе «Кэпиталз» забили Джастин Шульц, Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем. У гостей отличились Колин Миллер, Виктор Олофссон и Эрик Стаал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Баффало» — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Шульц — 1, 6:58 — 1:0. Миллер — 1 (бол., Ристолайнен, Миттельштадт), 30:07 — 1:1. Оши — 2 (бол., Шульц, Бэкстрем), 31:51 — 2:1. Улофссон — 3 (бол., Райнхарт, Айкел), 33:04 — 2:2. Стаал — 2 (бол., Ристолайнен, Миллер), 47:24 — 2:3. Бэкстрем — 4 (бол., Врана, Карлсон), 49:28 — 3:3Победный буллит: АйкелВратари: Ванечек — УлльмаркШтраф: 10-6Броски: 31 (9+9+9+4) — 48 (16+19+8+5)

После этого матча «Вашингтон» с 9 очками лидирует в Восточном дивизионе, «Баффало» с 5 очками — на седьмой строчке.

«Вашингтон» — «Баффало»

«Калгари» — «Торонто» 2:3

«Торонто» на выезде обыграл «Калгари» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

В составе хозяев отличились Щон Монахан и Элиас Линдхольм, гости ответили точными бросками Джейка Маззина, Уэйна Симмондса и Остона Мэттьюса. Защитник Морган Райлли отметился ассистентским хет-триком.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Торонто» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Маззин — 1 (Марнер, Райлли), 7:46 — 0:1. Монахэн — 2 (Хэнифин, Годро), 32:53 — 1:1. Симмондс — 1 (бол., Марнер, Райлли), 39:28 — 1:2. Мэттьюс — 3 (Спецца, Райлли), 42:42 — 1:3. Ткачак — 3 (бол., Линдхольм, Андерссон), 46:33 — 2:3Вратари: Маркстрем (58:14) — КэмпбеллШтраф: 8-8Броски: 33 (9+11+13) — 32 (10+14+8)

После этого матча «Торонто» с 10 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Калгари» с 5 очками — на четвертой строчке.

«Калгари» — «Торонто»

«Аризона» — «Вегас» 0:1

Гол Уильема Карлссона за 43 секунды до конца основного времени принес «Вегасу» победу над «Аризоной» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Вегас» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Карлссон (Маршессо, Так), 59:17 — 0:1

После этого матча «Вегас» с 10 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 5 очками — на пятой строчке.

«Аризона» — «Вегас»

«Питтсбург» — «Рейнджерс» 3:2

«Питтсбург» дома обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).

В составе победителей отличились Брайан Раст, Джаред Макканн и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Евгений Малкин заработал показатель полезности «-2».

У проигравших голы забили Колин Блэквелл и Райан Строум. Форвард Артемий Панарин сделал голевую передачу. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 19. Нападающий Павел Бучневич заработал показатель полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) Голы: Блэкуэлл — 1 (Фокс, Хауден), 16:36 — 0:1. Раст — 2 (Кросби), 31:24 — 1:1. Стром — 1 (Труба, Панарин), 37:17 — 1:2. Маккэн — 2, 42:26 — 2:2. Гюнтцель — 2 (Летанг, Кросби), 58:29 — 3:2Вратари: Джерри — Шестеркин (58:39)Штраф: 4-0Броски: 19 (6+9+4) — 26 (8+9+9)

«Питтсбург» с 8 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 3 очками — на восьмой строчке.

«Питтсбург» — «Рейнджерс»

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» 2:0

«Нью-Джерси» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Шайбы в составе победителей забросили Джек Хьюз и Павел Заха. Российский нападающий хозяев Никита Гусев поучаствовал во второй голевой комбинации, отдав результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Голы: Хьюз — 3 (бол., Смит, Палмиери), 17:00 — 1:0. Заха — 1 (Гусев, Смит), 19:00 — 2:0Вратари: Уэджвуд — Сорокин (57:50)Штраф: 4-4Броски: Уэджвуд — Сорокин (57:50)

«Нью-Джерси» с 7 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Айлендерс» с 6 очками — на шестой строчке.

«Нью-Джерси» — «Айлендерс»

«Анахайм» — «Колорадо» 3:1

«Анахайм» на своем льду выиграл у «Колорадо» со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

В составе победителей отличились Якоб Сильверберг, Рикард Ракелль и Хампус Линдхольм. У проигравших гол забил Микко Рантанен.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Колорадо» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Сильверберг — 1 (Хенрик), 0:58 — 1:0. Ракелль — 1 (Гецлаф, Ларссон), 29:05 — 2:0. Рантанен — 5 (Маккиннон), 54:46 — 2:1. Линдхольм — 2 (п.в., Рауни, Грант), 58:20 — 3:1Вратари: Гибсон — Грубауэр (58:10 — 58:20, 58:33 — 58:51, 59:09)Штраф: 8-6Броски: 15 (7+7+1) — 33 (13+10+10)

«Анахайм» с 6 очками расположился на шестом месте в Западном дивизионе, «Колорадо» с 6 очками — на четвертой строчке.

«Анахайм» — «Колорадо»

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» 3:6

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:3 (2:1, 3:0, 1:2).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Иафалло, Карл Грундстрем, Габриэль Виларди, Анже Копитар, Мики Андерсон и Дрю Даути. У «блюзменов» голы на свой счет записали Брейден Шенн (2) и Райан О'Райлли.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 3:6 (1:2, 0:3, 2:1) Голы: Шенн — 3 (Киру, Шворц), 14:26 — 1:0. Иафалло — 1 (бол., Кемпе, Копитар), 18:13 — 1:1. Грундстрем — 1 (Мур), 18:36 — 1:2. Виларди — 3 (Браун), 26:25 — 1:3. Копитар — 1 (Кемпе, Клейг), 28:22 — 1:4. Андерссон — 1 (Копитар, Рой), 37:18 — 1:5. Шенн — 4 (Парэйко, Перрон), 46:01 — 2:5. О`Райлли — 1 (Киру), 46:49 — 3:5. Даути — 2 (п.в.), 59:43 — 3:6Вратари: Хуссо (57:10 — 59:43) — КуикШтраф: 10-6Броски: 31 (7+11+13) — 35 (14+14+7)

После этой победы «Кинг» поднялись на пятое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» остался третьим.

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»

«Даллас» — «Нэшвилл» 3:2

Шайба Дениса Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Нэшвилл» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

В составе победителей еще отличились Роопе Хинц и Джо Павелски. У проигравших голы забили Филип Форсберг и Микаэль Гранлунд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Нэшвилл» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Гурьянов — 2 (бол., Павелски, Хинтс), 14:55 — 1:0. Хинтс — 1 (бол., Павелски, Худобин), 26:32 — 2:0. Форсберг — 4 (бол., Арвидссон, Джохансен), 34:55 — 2:1. Павелски — 3 (бол., Хинтс, Клингберг), 44:51 — 3:1. Гранлунд — 1 (Арвидссон), 49:59 — 3:2Вратари: Худобин — Сарос (58:50)Штраф: 8-8Броски: 22 (6+11+5) — 17 (4+3+10)

«Даллас» с 4 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 4 очками — на седьмой строчке.

«Даллас» — «Нэшвилл»

«Миннесота» — «Сан-Хосе» 3:5

«Миннесота» потерпела поражение от «Сан-Хосе» со счетом 3:5 (1:1, 1:2, 1:2).

У победителей голы забили Райан Донато, Эвандер Кейн, Ноа Грегор, Брент Бернс и Мэттью Ньето. У проигравших отличились Зак Паризе, Ник Бьюгстад и Кевин Фиала. Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов отдал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Голы: Паризе — 2 (Капризов), 4:21 — 1:0. Донато — 2 (Лабанк, Карлссон), 19:02 — 1:1. Кейн — 2 (бол., Майер, Донато), 26:39 — 1:2. Грегор — 1 (Ферраро), 28:26 — 1:3. Бьюгстад — 1 (Сперджен, Сутер), 36:47 — 2:3. Фиала — 2 (бол., Сутер, Паризе), 47:20 — 3:3. Бернс — 2 (Хертл), 58:12 — 3:4. Нието — 2 (п.в.), 59:31 — 3:5Вратари: Кяхкенен (58:31 — 59:31) — ДжонсШтраф: 12-12Броски: 29 (3+15+11) — 36 (12+12+12)

«Сан-Хосе» с 6 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 8 очками — на второй строчке.

«Миннесота» — «Сан-Хосе»

«Виннипег» — «Эдмонтон» 3:4

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Виннипег», забросив победную шайбу на последней секунде третьего периода — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2).

В составе хозяев отличились Адам Лаури, Николай Элерс и Блэйк Уилер. Гости ответили шайбами Райана Нюджента-Хопкинса, Кайла Турриса, Кайлера Ямамото и Ессе Пульюярви.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:0, 0:2, 2:2) Голы: Лаури — 3 (Перро, Эпплтон), 10:41 — 1:0. Ньюджент-Хопкинс — 3 (Макдэвид, Пульюярви), 20:21 — 1:1. Террис — 1 (Кассиан, Нил), 34:18 — 1:2. Элерс — 4 (Штястны, Копп), 53:54 — 2:2. Уилер — 3 (бол., Шайфли, Моррисси), 55:07 — 3:2. Ямамото — 3 (Макдэвид, Драйзайтль), 56:55 — 3:3. Драйзайтль — 3 (Макдэвид, Нерс), 59:59 — 3:4Вратари: Броссуа — КоскиненШтраф: 6-4Броски: 38 (16+6+16) — 38 (9+19+10)

«Эдмонтон» с 6 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 8 очками — на третьей строчке.