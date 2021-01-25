НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Баффало», «Даллас» одолел «Нэшвилл»

«Чикаго» — «Детройт» 6:2
Хет-трик Пиуса Зутера принес «Чикаго» победу над «Детройтом» — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1).
Россияне Владислав Наместников («Детройт») и Никита Задоров («Чикаго») не отметились результативными действиями.
С 5 очками «Чикаго» идет на третьем месте в Центральном дивизионе, «Детройт» (4 балла) там же последний.
«Вашингтон» — «Баффало» 3:4 Б
«Вашингтон» без российских игроков в составе по буллитам проиграл «Баффало» — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1).
Победный буллит забросил Джек Айкел. В основное время в составе «Кэпиталз» забили Джастин Шульц, Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем. У гостей отличились Колин Миллер, Виктор Олофссон и Эрик Стаал.
После этого матча «Вашингтон» с 9 очками лидирует в Восточном дивизионе, «Баффало» с 5 очками — на седьмой строчке.
«Калгари» — «Торонто» 2:3
«Торонто» на выезде обыграл «Калгари» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
В составе хозяев отличились Щон Монахан и Элиас Линдхольм, гости ответили точными бросками Джейка Маззина, Уэйна Симмондса и Остона Мэттьюса. Защитник Морган Райлли отметился ассистентским хет-триком.
После этого матча «Торонто» с 10 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Калгари» с 5 очками — на четвертой строчке.
«Аризона» — «Вегас» 0:1
Гол Уильема Карлссона за 43 секунды до конца основного времени принес «Вегасу» победу над «Аризоной» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
После этого матча «Вегас» с 10 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 5 очками — на пятой строчке.
«Питтсбург» — «Рейнджерс» 3:2
«Питтсбург» дома обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).
В составе победителей отличились Брайан Раст, Джаред Макканн и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Евгений Малкин заработал показатель полезности «-2».
У проигравших голы забили Колин Блэквелл и Райан Строум. Форвард Артемий Панарин сделал голевую передачу. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 19. Нападающий Павел Бучневич заработал показатель полезности «-1».
«Питтсбург» с 8 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 3 очками — на восьмой строчке.
«Нью-Джерси» — «Айлендерс» 2:0
«Нью-Джерси» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).
Шайбы в составе победителей забросили Джек Хьюз и Павел Заха. Российский нападающий хозяев Никита Гусев поучаствовал во второй голевой комбинации, отдав результативную передачу.
«Нью-Джерси» с 7 очками занимает третье место в Восточном дивизионе, «Айлендерс» с 6 очками — на шестой строчке.
«Анахайм» — «Колорадо» 3:1
«Анахайм» на своем льду выиграл у «Колорадо» со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
В составе победителей отличились Якоб Сильверберг, Рикард Ракелль и Хампус Линдхольм. У проигравших гол забил Микко Рантанен.
«Анахайм» с 6 очками расположился на шестом месте в Западном дивизионе, «Колорадо» с 6 очками — на четвертой строчке.
«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» 3:6
«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:3 (2:1, 3:0, 1:2).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Иафалло, Карл Грундстрем, Габриэль Виларди, Анже Копитар, Мики Андерсон и Дрю Даути. У «блюзменов» голы на свой счет записали Брейден Шенн (2) и Райан О'Райлли.
После этой победы «Кинг» поднялись на пятое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» остался третьим.
«Даллас» — «Нэшвилл» 3:2
Шайба Дениса Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Нэшвилл» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
В составе победителей еще отличились Роопе Хинц и Джо Павелски. У проигравших голы забили Филип Форсберг и Микаэль Гранлунд.
«Даллас» с 4 очками занимает четвертое место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 4 очками — на седьмой строчке.
«Миннесота» — «Сан-Хосе» 3:5
«Миннесота» потерпела поражение от «Сан-Хосе» со счетом 3:5 (1:1, 1:2, 1:2).
У победителей голы забили Райан Донато, Эвандер Кейн, Ноа Грегор, Брент Бернс и Мэттью Ньето. У проигравших отличились Зак Паризе, Ник Бьюгстад и Кевин Фиала. Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов отдал голевую передачу.
«Сан-Хосе» с 6 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 8 очками — на второй строчке.
«Виннипег» — «Эдмонтон» 3:4
«Эдмонтон» на выезде обыграл «Виннипег», забросив победную шайбу на последней секунде третьего периода — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2).
В составе хозяев отличились Адам Лаури, Николай Элерс и Блэйк Уилер. Гости ответили шайбами Райана Нюджента-Хопкинса, Кайла Турриса, Кайлера Ямамото и Ессе Пульюярви.
«Эдмонтон» с 6 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 8 очками — на третьей строчке.