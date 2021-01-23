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    «Локомотив» в гостях разгромил «Сочи»

    Хоккей КХЛ Локомотив Сочи Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» уверенно обыграл «Сочи» (5:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    В составе победителей дублем отметился Антон Ландер, еще по шайбе забросили Андре Петерссон, Рушан Рафиков и Михаил Беляев.

    «Сочи» ответил шайбой Сергея Шмелева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Локомотив» — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
    Голы: Петерссон — 11 (Аверин), 5:08 — 0:1. Шмелев — 19 (бол., Точицкий, Володин), 6:37 — 1:1. Рафиков — 3 (Алексеев), 10:29 — 1:2. Ландер — 11 (Марченко, Каюмов), 41:11 — 1:3. Ландер — 12 (Каюмов, Пулккинен), 48:22 — 1:4. Беляев — 4 (буллит), 55:01 — 1:5Вратари: Красиков — ПаскуалеБроски: 27 (8+10+9) — 30 (8+9+13)Штраф: 6 — 6

    «Локомотив» набрал 67 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Сочинцы идут на десятой строчке с 34 очками.

    Оба коллектива проведут следующие матчи 27 января — ярославцы примут у себя «Куньлунь», а «Сочи» сыграет в гостях против «Йокерита».

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