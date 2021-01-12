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    ЦСКА разгромил рижское «Динамо»

    «Динамо» Рига — ЦСКА: счет матча 1:7, обзор голов

    Хоккей КХЛ Динамо Рига ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил рижское «Динамо» — 7:1 (3:0, 2:0, 2:1).

    Хоккеисты ЦСКА
    Хоккеисты ЦСКА

    Дубль у победителей оформил Сергей Андронов (9 и 26 минуты), еще по шайбе забросили Максим Шалунов (5), Джон Гилмор (14), Никита Коростелев (25), Иван Телегин (42) и Даниил Чайка (55).

    У проигравших отличился Евгений Грачев (59).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — ЦСКА (Москва) — 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)
    Голы: Шалунов — 15 (Коростелев, Окулов), 4:16 — 0:1. Андронов — 10 (Дальбек, Телегин), 8:04 — 0:2. Гилмор — 1 (бол., Сошников), 13:46 — 0:3. Коростелев — 5 (Окулов, Шалунов), 24:12 — 0:4. Андронов — 11 (Гилмор, Юртайкин), 25:54 — 0:5. Телегин — 4 (Чмыхов), 41:56 — 0:6. Чайка — 1 (Окулов), 54:37 — 0:7. Грачев — 4 (Лайпон, Мамчицс), 58:00 — 1:7Вратари: Налимов (Витолс, 13:46, Налимов, 25:54) — ШарыченковШтраф: 6 — 6Броски: 22 (4+9+9) — 22 (11+7+4)

    В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место (69 очков), а рижское «Динамо» — 11-е (21 очко).

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