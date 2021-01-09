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    Московское «Динамо» одержало «сухую» победу над минским

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Динамо Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Динамо» (Минск) со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

    Московское «Динамо»
    Московское «Динамо»

    На 4-й минуте Андрей Миронов реализовал большинство, а на 30-й автором заброшенной шайбы стал Иван Муранов.

    Вратарь москвичей Александр Еременко провел третий «сухой» матч в сезоне, отразив 28 бросков минчан.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Миронов — 5 (бол., Тарасов, Ефремов), 3:17 — 1:0. Муранов — 4 (Игумнов), 29:59 — 2:0Вратари: Еременко — Фурх (59:29)Броски: 29 (8+10+11) — 28 (9+12+7)Штраф: 20 — 10

    Московское «Динамо» занимает четвертое место в Западной конференции, а минское «Динамо» — пятое.

    У команды Владимира Крикунова 56 очков после 44 игр. Белорусский клуб имеет 51 очко после 43 матчей. Ранее минчане одержали три победы подряд.

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