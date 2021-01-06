Квартальнов: Игра с «Динамо» получилась тяжелой для нас

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу в матче против московского(2:1).

«Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Игра получилась тяжелой для нас, был длинный перерыв без матчей, но в общем-то справились.

Рейдеборн на последнем рубеже помог в каких-то моментах. Меньшинство наше сработало, забили гол в большинстве — довольны этой победой», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 54 очка, занимает на «Западе» четвертое место.