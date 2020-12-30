«Барыс» — «Металлург» Мг: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

Хоккеисты «Барыса»
КХЛ
Главным героем встречи стал Мэтт Фрэттин, оформивший дубль и сделавший результативную передачу Диллону Хитерингтону.
У гостей отличились Николай Голдобин и Егор Яковлев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» — «Металлург» — 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Фрэттин (Вароне), 12:25 — 1:0. Хитерингтон (Панюков, Фрэттин), 23:37 — 2:0. Голдобин, 37:04 — 2:1. Яковлев, 59:20 — 2:2 (бол). Фрэттин (Диц, Вароне), 62:13 — 3:2Вратари: Карлссон — Кошечкин
В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место (45 очков), а «Металлург» — третье (51 очко). 0