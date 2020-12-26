ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стэн КронкеПациент скорее мертв. Проблема «Арсенала» не в Артете
  • 07:55
    • Россия одолела США на старте МЧМ-2021
  • 08:19
    • Трансфер Роналду в «МЮ» — лучший в истории АПЛ
  • 07:36
    • «Милуоки» разгромил «Голден Стэйт», «Бруклин» обыграл «Бостон»
  • 23:45
    • Бенитес может сменить Тедеско в «Спартаке»
  • 17:33
    • Коляда — чемпион России по фигурному катанию
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» в гостях выиграл у «Сибири»

    Хоккей КХЛ Сибирь Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    «Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь» — «Салават Юлаев»
    «Сибирь» — «Салават Юлаев»

    Гости выиграли со счетом 3:1.

    Дублем в составе уфимцев отличился нападающий Маркус Гранлунд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Коледов — 2 (Хартикайнен), 6:34 — 0:1. Пуустинен — 16 (Алексеев), 9:14 — 1:1. Гранлунд — 16 (бол., Ларсен, Маннинен), 34:15 — 1:2. Гранлунд — 17 (Маннинен, Хартикайнен), 55:18 — 1:3Вратари: Красоткин (57:49) — ТарасовШтраф: 6-6Броски: 28 (12+6+10) — 25 (10+11+4)
    0
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как много голов будет на «Кинг Пауэр»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Кто победит в лондонском дерби на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли «Ман Сити» не оступиться против «Ньюкасла»?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.99
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Швеция U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Финляндия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Завтра в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие