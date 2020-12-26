«Салават Юлаев» в гостях выиграл у «Сибири»

«Сибирь» — «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев»
Гости выиграли со счетом 3:1.
Дублем в составе уфимцев отличился нападающий Маркус Гранлунд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Коледов — 2 (Хартикайнен), 6:34 — 0:1. Пуустинен — 16 (Алексеев), 9:14 — 1:1. Гранлунд — 16 (бол., Ларсен, Маннинен), 34:15 — 1:2. Гранлунд — 17 (Маннинен, Хартикайнен), 55:18 — 1:3Вратари: Красоткин (57:49) — ТарасовШтраф: 6-6Броски: 28 (12+6+10) — 25 (10+11+4)