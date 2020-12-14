«Ак Барс» на выезде обыграл «Йокерит»

В составе победителей дубль оформил Стефан Да Коста, еще по разу отличились Найджел Доус и Кирилл Петров.
Единственную шайбу финского клуба забросил Эли Толванен.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы: Толванен — 5 (Лев), 11:39 — 1:0. Да Коста — 15 (бол., Доус, Викстранд), 31:00 — 1:1. Доус — 18 (бол., Да Коста, Галиев), 53:50 — 1:2. Да Коста — 16 (бол.), 55:11 — 1:3. Петров — 10 (п.в.), 59:54 — 1:4Вратари: Калниньш (59:09 — 59:54) — БиляловБроски: 27 (9+6+12) — 30 (9+6+15)Штраф: 20 — 14
Команда Дмитрия Квартальнова продолжает занимать первое место на «Востоке», набрав 60 очков. У «Йокерита» — восьмая позиция на «Западе» и 39 очков.
22 декабря казанцы сыграют в Москве со «Спартаком», а команда из Хельсинки днем ранее сыграет на выезде с «Витязем». 0