«Йокерит» разгромил «Салават Юлаев»

Фрагмент матча
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Гости забили по шайбе на предпоследней минуте каждого из периодов, отличились Алекс Грант, Джордан Шредер и Никлас Йенсен.
«Салават» проиграл четвертый матч кряду и занимает пятое место в таблице Восточной конференции, финны идут шестыми на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Грант — 3 (бол., О`Нилл), 18:41 — 0:1. Шредер — 8 (Толванен, Савинайнен), 38:36 — 0:2. Йенсен — 11 (Савинайнен, Шредер), 58:06 — 0:3Вратари: Метсола — КалниньшШтраф: 6-10Броски: 37 (11+14+12) — 30 (7+15+8)
«Салават Юлаев» в следующем матче примет «Сибирь», «Йокерит» сыграет с «Ак Барсом». Обе встречи пройдут 13 декабря. 0