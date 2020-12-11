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    «Йокерит» разгромил «Салават Юлаев»

    Хоккей КХЛ Йокерит Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил «Салават Юлаев» со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости забили по шайбе на предпоследней минуте каждого из периодов, отличились Алекс Грант, Джордан Шредер и Никлас Йенсен.

    «Салават» проиграл четвертый матч кряду и занимает пятое место в таблице Восточной конференции, финны идут шестыми на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Грант — 3 (бол., О`Нилл), 18:41 — 0:1. Шредер — 8 (Толванен, Савинайнен), 38:36 — 0:2. Йенсен — 11 (Савинайнен, Шредер), 58:06 — 0:3Вратари: Метсола — КалниньшШтраф: 6-10Броски: 37 (11+14+12) — 30 (7+15+8)

    «Салават Юлаев» в следующем матче примет «Сибирь», «Йокерит» сыграет с «Ак Барсом». Обе встречи пройдут 13 декабря. 0

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