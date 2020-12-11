Дубль Яковлева помог «Магнитке» обыграть «Динамо»

Магнитогорскийодержал домашнюю победу над московским(3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дублем отметился защитник Егор Яковлев, еще один гол на счету Денниса Расмуссена.

Соперник ответил заброшенной шайбой Владислава Ефремова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) Голы: Яковлев — 5 (Плотников, Чибисов), 5:30 — 1:0. Яковлев — 6 (Неколенко, Чибисов), 31:02 — 2:0. Расмуссен — 3 (Плотников), 38:23 — 3:0. Ефремов — 5 (Чайковски, Тарасов), 57:11 — 3:1Вратари: Олкинуора — Гарипов (59:11)Броски: 27 (11+11+5) — 34 (6+8+20)Штраф: 8 — 29

«Металлург» набрал 48 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Московский клуб с 44 очками идет на четвертой строчке Запада.

Обе команды проведут следующие матчи 13 декабря — магнитогорцы на своем поле примут «Автомобилист», а «Динамо» отправится в гости к «Нефтехимику». 0