ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски«Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть?
  • 18:03
    • Дале выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене
  • 19:38
    • ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока мира
  • 17:07
    • Стал известен состав сборной России на женскую эстафету в Хохфильцене
  • 16:54
    • РФС пожизненно отстранил арбитра за организацию договорного матча
  • 14:47
    • Погба хочет вернуться в «Ювентус» — СМИ
    Все новости спорта

    Дубль Яковлева помог «Магнитке» обыграть «Динамо»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Динамо Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Металлург» Мг
    «Металлург» Мг

    В составе победителей дублем отметился защитник Егор Яковлев, еще один гол на счету Денниса Расмуссена.

    Соперник ответил заброшенной шайбой Владислава Ефремова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Яковлев — 5 (Плотников, Чибисов), 5:30 — 1:0. Яковлев — 6 (Неколенко, Чибисов), 31:02 — 2:0. Расмуссен — 3 (Плотников), 38:23 — 3:0. Ефремов — 5 (Чайковски, Тарасов), 57:11 — 3:1Вратари: Олкинуора — Гарипов (59:11)Броски: 27 (11+11+5) — 34 (6+8+20)Штраф: 8 — 29

    «Металлург» набрал 48 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Московский клуб с 44 очками идет на четвертой строчке Запада.

    Обе команды проведут следующие матчи 13 декабря — магнитогорцы на своем поле примут «Автомобилист», а «Динамо» отправится в гости к «Нефтехимику». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Вест Хэм» с новичком АПЛ?
  • «Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Зенит» на злости выиграет в РПЛ?
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Химки» продолжат свой путь наверх?
  • «Химки» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сассуоло — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо К — Колос
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие