«Барыс» дома проиграл «Торпедо»

в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыгралосо счетом 3:2.

В составе клуба из Казахстана дублем отметился Фил Варон. За нижегородцев шайбы забрасывали Сергей Гончарук, Михаил Варнаков и Джастин Клус.

«Торпедо» с 38 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Барыс» — на девятой строчке (33).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) Голы: Гончарук — 8 (Белевич, Варнаков), 10:06 — 0:1. Варнаков — 5 (Гончарук, Белевич), 22:33 — 0:2. Клус — 8 (Остин), 27:01 — 0:3. Вароун — 2 (бол., Акользин, Виделль), 30:54 — 1:3. Вароун — 3 (Фрэттин, Шалапов), 37:58 — 2:3Вратари: Карлссон (56:47 — 59:48, 59:56) — МельничукШтраф: 6-6Броски: 23 (6+8+9) — 28 (10+8+10)

Следующим соперником нижегородцев станет «Северсталь» 13 декабря. «Барыс» в этот же день примет «Трактор». 0