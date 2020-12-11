ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски«Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть?
  • 18:03
    • Дале выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене
  • 19:38
    • ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока мира
  • 17:07
    • Стал известен состав сборной России на женскую эстафету в Хохфильцене
  • 16:54
    • РФС пожизненно отстранил арбитра за организацию договорного матча
  • 14:47
    • Погба хочет вернуться в «Ювентус» — СМИ
    Все новости спорта

    «Барыс» дома проиграл «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Барыс Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграло «Барыс» со счетом 3:2.

    ХК «Торпедо»
    ХК «Торпедо»

    В составе клуба из Казахстана дублем отметился Фил Варон. За нижегородцев шайбы забрасывали Сергей Гончарук, Михаил Варнаков и Джастин Клус.

    «Торпедо» с 38 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Барыс» — на девятой строчке (33).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
    Голы: Гончарук — 8 (Белевич, Варнаков), 10:06 — 0:1. Варнаков — 5 (Гончарук, Белевич), 22:33 — 0:2. Клус — 8 (Остин), 27:01 — 0:3. Вароун — 2 (бол., Акользин, Виделль), 30:54 — 1:3. Вароун — 3 (Фрэттин, Шалапов), 37:58 — 2:3Вратари: Карлссон (56:47 — 59:48, 59:56) — МельничукШтраф: 6-6Броски: 23 (6+8+9) — 28 (10+8+10)

    Следующим соперником нижегородцев станет «Северсталь» 13 декабря. «Барыс» в этот же день примет «Трактор». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Вест Хэм» с новичком АПЛ?
  • «Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Зенит» на злости выиграет в РПЛ?
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Химки» продолжат свой путь наверх?
  • «Химки» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сассуоло — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо К — Колос
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие