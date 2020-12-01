Шипачев — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ

Вадим Шипачев
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По информации издания, Шипачев зарабатывает 120 миллионов рублей в год.
Вслед за ним расположился его одноклубник Дмитрий Яшкин, зарабатывающий 95 миллионов рублей.
Третью строчку делят Якуб Коварж из «Автомобилиста» и Теему Хартикайнен из «Салавата Юлаева», которые получают от клубов по 90 миллионов за сезон.
Список из 8 самых высоких зарплат лиги выглядит следующим образом:
1. Вадим Шипачев («Динамо» Москва) — 120 млн рублей
2. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) — 95
3. Якуб Коварж («Автомобилист») — 90
3. Теему Хартикайнен («Салават Юлаев») — 90
5. Джастин Азеведо («Ак Барс») — 85
5. Антон Ландер («Локомотив») — 85
7. Филип Ларсен («Салават Юлаев») — 80
7. Юха Метсола («Салават Юлаев») — 80 0