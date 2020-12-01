Шипачев — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ

Нападающий «Динамо»является самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, Шипачев зарабатывает 120 миллионов рублей в год.

Вслед за ним расположился его одноклубник Дмитрий Яшкин, зарабатывающий 95 миллионов рублей.

Третью строчку делят Якуб Коварж из «Автомобилиста» и Теему Хартикайнен из «Салавата Юлаева», которые получают от клубов по 90 миллионов за сезон.

Список из 8 самых высоких зарплат лиги выглядит следующим образом:

1. Вадим Шипачев («Динамо» Москва) — 120 млн рублей

2. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) — 95

3. Якуб Коварж («Автомобилист») — 90

3. Теему Хартикайнен («Салават Юлаев») — 90

5. Джастин Азеведо («Ак Барс») — 85

5. Антон Ландер («Локомотив») — 85

7. Филип Ларсен («Салават Юлаев») — 80

7. Юха Метсола («Салават Юлаев») — 80 0