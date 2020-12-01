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    Шипачев — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ

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    Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев является самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Вадим Шипачев
    Вадим Шипачев

    По информации издания, Шипачев зарабатывает 120 миллионов рублей в год.

    Вслед за ним расположился его одноклубник Дмитрий Яшкин, зарабатывающий 95 миллионов рублей.

    Третью строчку делят Якуб Коварж из «Автомобилиста» и Теему Хартикайнен из «Салавата Юлаева», которые получают от клубов по 90 миллионов за сезон.

    Список из 8 самых высоких зарплат лиги выглядит следующим образом:

    1. Вадим Шипачев («Динамо» Москва) — 120 млн рублей
    2. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) — 95
    3. Якуб Коварж («Автомобилист») — 90
    3. Теему Хартикайнен («Салават Юлаев») — 90
    5. Джастин Азеведо («Ак Барс») — 85
    5. Антон Ландер («Локомотив») — 85
    7. Филип Ларсен («Салават Юлаев») — 80
    7. Юха Метсола («Салават Юлаев») — 80 0

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