«Торпедо» — «Металлург»: счет матча 2:4, обзор голов

Магнитогорскийодержал победу над нижегородскимв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) в пользу гостей.

У победителей дубль оформил Андрей Чибисов, также отличились Сергей Плотников и Артем Земченок.

В составе проигравших дублем отметился Дамир Жафяров.

Для «Торпедо» это поражение стало первым после трех побед подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 0:0, 1:3) Голы: Жафяров — 11 (бол., Чехович, Шварц), 8:27 — 1:0. Плотников — 5 (бол., Прохоркин, Карпов), 14:11 — 1:1. Чибисов — 8 (Плотников), 46:45 — 1:2. Земченок — 1, 56:48 — 1:3. Жафяров — 12 (Остин), 57:58 — 2:3. Чибисов — 9 (п.в.), 59:37 — 2:4Вратари: Мельничук (57:38 — 57:58, 58:39 — 59:37) — ОлкинуораШтраф: 6 — 16Броски: 40 (21+11+8) — 28 (8+8+12)

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает пятое место (40 очков), а «Торпедо» — седьмое (30 очков). 0