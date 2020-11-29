ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Майк Тайсон и Рой ДжонсМашина времени работает. Дедушки Майк и Рой показали класс
  • 18:29
    • ЦСКА проиграл «Рубину» в Казани
  • 18:06
    • Голы Месси и Гризманна помогли «Барсе» разгромить «Осасуну»
  • 19:32
    • «Ак Барс» обыграл «Северсталь» в Казани, Доус сделал хет-трик
  • 19:10
    • «Милан» одержал победу над «Фиорентиной»
  • 18:59
    • «МЮ» вырвал волевую победу у «Саутгемптона» благодаря дублю Кавани
    Все новости спорта

    «Металлург» прервал трехматчевую победную серию «Торпедо»

    «Торпедо» — «Металлург»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Торпедо Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Металлурга»
    Хоккеисты «Металлурга»

    Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) в пользу гостей.

    У победителей дубль оформил Андрей Чибисов, также отличились Сергей Плотников и Артем Земченок.

    В составе проигравших дублем отметился Дамир Жафяров.

    Для «Торпедо» это поражение стало первым после трех побед подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
    Голы: Жафяров — 11 (бол., Чехович, Шварц), 8:27 — 1:0. Плотников — 5 (бол., Прохоркин, Карпов), 14:11 — 1:1. Чибисов — 8 (Плотников), 46:45 — 1:2. Земченок — 1, 56:48 — 1:3. Жафяров — 12 (Остин), 57:58 — 2:3. Чибисов — 9 (п.в.), 59:37 — 2:4Вратари: Мельничук (57:38 — 57:58, 58:39 — 59:37) — ОлкинуораШтраф: 6 — 16Броски: 40 (21+11+8) — 28 (8+8+12)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает пятое место (40 очков), а «Торпедо» — седьмое (30 очков). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Наполи» победную серию «Ромы»?
  • «Наполи» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли «Арсенал» одержать домашнюю победу?
  • «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Удержится ли «Реал Сосьедад» на вершине Примеры?
  • «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.41
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Нэшвилл
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Майнц — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие