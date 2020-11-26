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    ЦСКА одержал выездную победу над «Сочи»

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    Московский ЦСКА переиграл «Сочи» (4:1) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ .

    В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Мэт Робинсон (10-я минута), Антон Слепышев (10), Егор Афанасьев (26) и Максим Шалунов (59).

    Единственную шайбу сочинской команды забросил Сергей Шмелев (11).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Робинсон — 5 (Светлаков, Коростелев), 9:37 — 0:1. Слепышев — 10 (бол., Локтионов, Кемпе), 9:55 — 0:2. Шмелев — 8 (Стремвалль), 10:32 — 1:2. Афанасьев — 2 (Соркин), 25:16 — 1:3. Шалунов — 9 (мен., п.в.), 58:54 — 1:4Вратари: Лассинантти (57:00 — 58:54) — ЮханссонБроски: 28 (8+7+13) — 21 (12+6+3)Штраф: 6 — 10

    ЦСКА набрал 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 19 очками занимает на «Западе» десятое место. 0

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