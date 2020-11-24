«Северсталь» вырвала победу у «Витязя» в третьем периоде

Вторая победа подряд для «Северстали»
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Хозяева выиграли благодаря точным ударам Егора Морозова и Владислава Провольнева. У «Витязя» забил Александр Дергачев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Дергачев — 8 (мен., Даугавиньш), 20:26 — 0:1. Морозов — 2 (Провольнев), 37:57 — 1:1. Провольнев — 5 (бол., Вовченко, Петунин), 57:43 — 2:1Вратари: Подъяпольский — Ежов (59:06)Штраф: 12 — 14Броски: 34 (12+15+7) — 18 (10+4+4)
Набрав 32 очка, «Северсталь» занимает 7 место в Западной конференции. У «Витязя» 27 пунктов (9 место). 0