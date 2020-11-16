«Трактор» в гостях одолел «Йокерит»

Челябинскийв Хельсинки обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).

Шайбы в составе победителей забросили Станислав Гареев, Ярослав Косов и Вячеслав Основин. Единственный гол у финнов забил Ессе Йоэнсуу.

«Йокерит» находится на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 23 очками. Челябинский коллектив располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 38 очками.

В следующем матче «Йокерит» примет «Куньлунь», а «Трактор» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 18 ноября.