«Трактор» в гостях одолел «Йокерит»

Хоккеист «Трактора»
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Шайбы в составе победителей забросили Станислав Гареев, Ярослав Косов и Вячеслав Основин. Единственный гол у финнов забил Ессе Йоэнсуу.
«Йокерит» находится на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 23 очками. Челябинский коллектив располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции с 38 очками.
В следующем матче «Йокерит» примет «Куньлунь», а «Трактор» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 18 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы: Йоэнсуу, 27:43 (бол.). — Гареев, 48:53. Косов, 50:12. Основин, 51:32