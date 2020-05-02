«Витязь» подписал контракты с Хульстрёмом, Теденбю и Дэнфортом

Защитник Линус Хульстрём заключил двухлетнее соглашение с подмосковным клубом.
В минувшем сезоне 30-летний Теденбю набрал 37 (18+19) очков в 48 встречах за «Давос» при показателе полезности «+6».
27-летний Дэнфорт был признан лучшим игроком чемпионата Финляндии и набрал 60 (27+33) очков в 56 матчах за «Лукко» при показателе полезности «+26».
26-летний Хультстрём в 52 матчах за «Юргорден» заработал 32 (15+17) балла при полезности «0».
«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Континентальной хоккейной лиги занял седьмое место в Западной конференции. 0