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    «Нефтехимик» продлил контракт с Барулиным

    Хоккей Нефтехимик КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракт с вратарем команды Константином Барулиным, сообщает клубная пресс-служба.

    Константин Барулин
    Константин Барулин

    Новое соглашение с 35-летним голкипером рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2021 года.

    Барулин пополнил состав «Нефтехимика» в нынешнем сезоне и провел за «волчью стаю» 45 матчей, в которых одержал 15 побед, имея средний процент отраженных бросков 92,2.

    Ранее он выступал за ЦСКА, «Атлант», «Ак Барс», «Авангард» и «Сочи».

    «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона, набрав 64 очка. В первом раунде плей-офф нижнекамцы уступили «Ак Барсу» в серии со счетом 4-0.

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