«Нефтехимик» продлил контракт с Барулиным

Нижнекамскийпродлил контракт с вратарем команды, сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение с 35-летним голкипером рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2021 года.

Барулин пополнил состав «Нефтехимика» в нынешнем сезоне и провел за «волчью стаю» 45 матчей, в которых одержал 15 побед, имея средний процент отраженных бросков 92,2.

Ранее он выступал за ЦСКА, «Атлант», «Ак Барс», «Авангард» и «Сочи».

«Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона, набрав 64 очка. В первом раунде плей-офф нижнекамцы уступили «Ак Барсу» в серии со счетом 4-0.

⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил новый однолетний контракт с вратарем Константином Барулиным.

В прошедшем сезоне голкипер сыграл в 45 матчах. Одержал 15 побед при 21 поражении. Сделал 2 результативных паса, один поединок сыграл на «ноль». pic.twitter.com/baTbDrrL5A — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 30, 2020

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