Наставник ХК «Локомотив» сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотива»сдал положительный тест на коронавирус.

«У Майкла Пелино и его супруги диагностирован коронавирус, сейчас экс-тренер "Авангарда" находится дома.

Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее.

Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции. Здоровья», — сообщает твиттер омского «Авангарда», в котором специалист работал до перехода в ярославскую команду

«Локомотив» под руководством 60-летнего Пелино занял шестое место в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20. В первом раунде плей-офф ярославская команда в шести матчах уступила «Йокериту» (2:4).

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.

В настоящее время в мире зафиксировано почти 635 тысяч случаев заражения инфекцией, около 30 тысяч человек скончались. 0